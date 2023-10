Jubiläumsshow: Die „Paw Patrol“ kommt nach Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Die „Paw Patrol“ kommt zurück nach Gelsenkirchen: Tierische Helden spielen bei zwei Stücken von „Josef Tränklers Puppenbühne“ die Hauptrolle.

Zehn Jahre reist „Josef Tränklers Puppenbühne“ bereits durch die Republik. Und auf ihrer großen Jubiläumstournee macht sie nun auch wieder in Gelsenkirchen Halt. Und dabei darf sich das junge und ältere Publikum vor allem auf eine Rückkehr der legendären „Paw Patrol“ freuen. Erstmals öffnet sich der Vorhang an diesem Samstag, 28. Oktober, im Theaterzelt auf der Königswiese in Buer.

Puppen sind allesamt handgefertigt

Das Puppentheater-Zelt wird auf der Königswiese in Gelsenkirchen-Buer aufgebaut. Foto: Tränkler

Zu Josef Tränklers Markenzeichen gehören die handgefertigten, mit viel Liebe zum Detail erstellten Puppen sowie ein spannendes Programm, das die ganze Familie in seinen Bann ziehen soll. Geeignet sind die Stücke für alle ab zwei Jahren. „Die Fantasie der Kinder wird angeregt, da sie in das Geschehen mit einbezogen und damit zu einem Teil der Geschichte werden“, erläutert der Gastgeber sein Konzept.

Vom 28. bis 31. Oktober ist zunächst eine Sonderedition zu Halloween mit der „Paw Patrol“ zu sehen. Beginn an allen vier Tagen ist um 16 Uhr. Dabei müssen die tierischen Helden vor der geplanten Halloween-Party einen kniffeligen Fall lösen, denn jemand hat die Kürbisse aus dem Keller gestohlen. Und die „Paw Patrol“ begibt sich mit Hilfe der Kinder auf die Suche nach dem Diebesgut. Unterstützung erhalten sie dabei auch vom kleinen, lieben Waldgespenst.

Die Suche nach der verschwundenen Krone der Prinzessin

Ab dem 1. November (Allerheiligen) gibt es dann bis einschließlich Sonntag, 5. November, gleich mehrere Vorstellungen von „Paw Patrol – Die verschwundene Krone“. Dabei müssen Ryder und die Helfer auf vier Pfoten die Krone der Prinzessin wiederfinden, die kurz vor ihrer Krönung plötzlich verschwunden ist. Zu sehen am 1. November um 11 und 16 Uhr, vom 2. bis 4. November um 16 Uhr sowie am 5. November um 11 Uhr.

Karten gibt es an der Tageskasse für zwölf Euro (Erwachsene) bzw elf Euro (Kinder). Wer diesen Zeitungsartikel zur Kasse mitbringt, erhält pro Karte einen Euro Ermäßigung. Einlass ist immer 60 Minuten vor Veranstaltungsbeginn. Spieldauer: eine Stunde inklusive zehn Minuten Pause.

