Jubiläumsproduktion zum Finale

Am Sonntag, 15. Dezember, lädt Generalintendant Michael Schulz um 11 und 12.30 Uhr zur Jubiläumsführung durch das Musiktheater ein.

Das Finale bildet die Jubiläumsproduktion des MiR „Die Sache Makropulos“ am Sonntag, 15. Dezember, 15 Uhr. Dietrich W. Hilsdorf hat 1981 seine Karriere als Opernregisseur am MiR begonnen. Karten gibt es für 12 bis 42 Euro online oder an der Theaterkasse. Mehr unter mir.ruhr/makropulos.