Jubiläum: Gelsenkirchener Kirchengemeinde feiert Kantorin

Gelsenkirchen-Beckhausen. Seit 25 Jahren ist Christina Wienroth Kantorin in der Gelsenkirchener Epiphanias-Gemeinde. In dieser Zeit hat sie viel auf die Beine gestellt.

Das Wort „Jubiläum“ wird gerne inflationär benutzt: Streng genommen sind Jubiläen nur solche Jahrestage, deren Zahl man durch 25 teilen kann. In diesem Fall passt es aber: Christina Wienroth feiert in diesem Jahr ein Jubiläum – und die ganze evangelische Epiphanias-Kirchengemeinde feiert mit. Seit 1997 ist Christina Wienroth Kantorin der Gemeinde. Das ist ein Grund zum Jubeln, findet nicht nur Pfarrerin Andrea Rylke-Voigt.

Als Christina Wienroth 1997 als Kantorin in der Christusgemeinde in Beckhausen anfing, war die Gemeinde noch eigenständig. Schon damals war die Musikerin sowohl in Beckhausen als auch in der evangelischen Gemeinde in Horst tätig, berichtet Andrea Rylke-Voigt. Seit 2019 sind beide Gemeinden vereinigt.

So würdigt die Gelsenkirchener Gemeinde ihre Kantorin

Bei der Arbeit: Christina Wienroth bei einer Chorprobe. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

„Sie hat in den vergangenen 25 Jahren unzählige Impulse gegeben“, sagt die Pfarrerin. „An diesem Sonntag wollen wir uns bei ihr bedanken.“ Nicht mit einer großen Feier – das hätte sich Christina Wienroth nicht gewünscht – sondern mit einem Familiengottesdienst um 10 Uhr und einem Konzertgottesdienst um 17 Uhr, jeweils in der Christuskirche an der Bergstraße. „Nach dem Gottesdienst wird es auf dem Vorplatz einen kleinen Sektempfang geben“, sagt die Pfarrerin.

Als Kantorin ist Christina Wienroth in der Gemeinde für alles verantwortlich, was mit Musik zu tun hat – und das geht weit über die Bedienung der Orgel während der Gottesdienste hinaus. Andrea Rylke-Voigt zählt auf: „Sie hat viele Konzerte gegeben: In Erinnerung geblieben sind vor allem die ganz großen wie etwa die Matthäus-Passion, das Weihnachtsoratorium und viele andere.“ Das seien alles Ereignisse gewesen, die die ganze Gemeinde bewegt hätten – im wahrsten Sinne des Wortes. „Ganz viele Leute waren bei der Vorbereitung eingebunden, haben Übernachtungsmöglichkeiten für auswärtige Musiker geschaffen und sich ums Catering gekümmert“, erinnert sich die Pfarrerin noch heute gerne an diese Konzerte.

Musikalische Ausbildung von Kindern liegt ihr am Herzen

Aber auch abseits dieser großen Konzerte habe Wienroth viel auf die Beine gestellt: Von den kammermusikalischen Konzerten am Sonntagnachmittag, die jetzt in recht regelmäßige Konzertgottesdienste gemündet sind, bis hin zur Inszenierung von Kindermusicals.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Überhaupt liege der Kantorin die musikalische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sehr am Herzen, betont Andrea Rylke-Voigt. „Sie hat unzählige Kinder und Erwachsene stimmlich ausgebildet, so dass sie in Gottesdiensten und Konzerten solistisch auftreten und im Kammerchor ,Lorica Vitae’ auch die klassischen Konzerte gestalten konnten“, sagt die Pfarrerin. „Viele Kinder haben bei ihr das Klavierspielen gelernt und einige auch Orgel, so dass sie damit den musikalischen Nachwuchs für Gottesdienste gefördert hat.“ Und dass ihr nicht nur die „klassische“ Kirchenmusik von Bach und Co. zusagt, zeige sich daran, dass Christina Wienroth sich zur Popkantorin habe weiterbilden lassen.

Einen kleinen Wermutstropfen habe das Jubiläum am Sonntag aber dennoch, sagt Pfarrerin Andrea Rylke-Voigt. „Im Sommer 2023 wird Christina Wienroth in den Ruhestand gehen“, sagt sie. Wie es dann mit der Kirchenmusik in der Gemeinde weitergehen wird, sei noch unklar, ob die Gemeinde sich dann noch eine Kantorenstelle wird leisten können, sei noch nicht ganz klar.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook und Instagram

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen