Jolly Good: Indie-Pop vom Gelsenkirchener Julian Rybarski

Gelsenkirchen. Frische Musik aus Gelsenkirchen: Mit „Jolly Good“ präsentiert sich Julian Rybarski ab Freitag, 19. November, weltweit auf allen Musikplattformen.

Der Gelsenkirchener Musiker Julian Rybarski präsentiert am 19. November seine neue Single: „Jolly Good“ erzählt die Geschichte einer Beziehung: Davon, dass es manchmal besser ist, Menschen ziehen zu lassen und davon, wie Menschen sich ihre eigene Freiheit trotzdem nur selbst geben können. Und davon, dass es manchmal unterschiedliche Interpretationen einer Geschichte gibt“ erklärt Rybarski. Musikalisch ist, inspiriert durch lateinamerikanische Sounds und mit zeitgeistig arrangierten Retrobeats versehen, ein von samtig angerauten Gitarren- und Bläsermelodien getriebener Rock-Pop-Indie-Song entstanden.

„99 rockets records“ aus Gelsenkirchen promotet die Single des Musikers, Komponisten und Kreativwirtschafts-Beraters, der länger in der Künstlersiedlung Halfmannshof gelebt und gearbeitet hat. „Jolly Good“ erinnere an Hitze glitzernde Sommertage und „lädt auch noch im Winter zum Tanzen ein“, so Julian Rybarski, der auch die Idee zum Video hatte: Umgesetzt wurde es von Visual Artist Johannes Schebler. Die Stilisierung des Animationsvideos in Scherenschnitt-Optik macht das Video unverwechselbar.

Weltweit wird Rybarskis Single auf allen gängigen Plattformen abrufbar sein.

