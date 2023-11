Jetzt kommt Gelsenkirchens große Spielplatz-Offensive!

Mit 260.000 Euro zusätzlich soll die Modernisierung von Spielplätzen in Gelsenkirchen vorangebracht werden. Im Bild: Ein Kind rutscht am Spielplatz Propsteiweg in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen. Viele Spielplätze in Gelsenkirchen sind in die Jahre gekommen. Mit viel Geld will die SPD gegensteuern. Diese Plätze sind zuerst an der Reihe.

Der Haupt-Antrag der Sozialdemokraten für den Haushalt 2024 trägt dieses Mal ein eindeutig familienpolitisches Etikett: In Gelsenkirchen soll kommendes Jahr eine große Spielplatz-Offensive starten. Zusätzlich 260.000 Euro werden dafür von der SPD, der stärksten Fraktion im Gelsenkirchener Stadtrat, gefordert. „Das ist ein ganz wichtiges Versprechen, das wir den Kindern und Jugendlichen machen, gerade denen, die keinen eigenen Garten haben und auf diese öffentlichen Angebote angewiesen sind“, sagte Lukas Günther, haushaltpolitische Sprecher der SPD.

Anlass für den Antrag ist nach Aussage des stellvertretenden Fraktionschefs gewesen, dass die SPD von der Stadt erfahren habe, dass sich die Kosten für die Beschaffung neuer Spielgeräte im Vergleich zu 2021 verdoppelt haben. Als Grund werden von der Stadt die Auswirkungen der Corona-Pandemie, des Ukraine-Kriegs, der steigenden Inflation und der erhöhten Nachfrage in der Baubranche angeführt.

Spielplatz-Offensive in Gelsenkirchen: Diese Spielplätze sind zuerst an der Reihe

In der Konsequenz hätte die Spielplatzmodernisierung augenscheinlich einen Dämpfer bekommen, bei einem ohnehin schon bestehenden „Sanierungsstau“ wie Günther anmerkte. „Wir versuchen, bei diesem Trend gegenzusteuern. Es ist aber natürlich klar, dass man vor fünf Jahren für das gleiche Geld viel mehr Plätze hätte modernisieren können als 2024“, so der Sozialdemokrat zu dem Antrag, der vom Koalitionspartner der CDU unterstützt wird.

Die Viertelmillion Euro sollen dabei nach einem bewährten Schlüssel auf die jeweiligen Stadtbezirke aufgeteilt werden. Ganz oben auf der Sanierungsliste stehen die Spielplätze an folgenden Orten:

Im Stadtbezirk Nord: Wallheckenweg, Im Stadtwald, Am Spinnstuhl, Hagenstraße.

Im Stadtbezirk Ost: Weststraße, Heistraße.

Im Stadtbezirk West: Buerer Straße.

Für die Stadtbezirke Süd und Mitte sind erst einmal keine prioritären Sanierungen vorgesehen, Geld fließt aber auch dort hin.

Darüber, welche Spielplätze wirklich saniert werden, entscheiden am Ende allerdings noch die Bezirksvertretungen. Die Prioritätenliste wurde anhand von Rückmeldung aus den SPD-Bezirksfraktionen aufgestellt, erläuterte Günther.

Sanierung von Kinderspielplätzen: Gelsenkirchens Kinder sollen mehr mitentscheiden

Unabhängig von dem Geldbetrag und der Wunschliste der SPD sind im Haushalt 2024 rund 687.000 Euro für die Sanierung von Spielplätzen vorgesehen. Mit dem Antrag der SPD zusammen werden es damit fast 950.000 Euro. Ohnehin umgesetzt werden sollen im Jahr 2024 vor allem Maßnahmen im Süden der Stadt, nämlich folgende:

Im Sundern in Schalke-Nord: Aufwertung und Ergänzung von Spiel- und Sportflächen.

Ernst-Käsemann-Platz in Rotthausen: Aufwertung und Neuanordnung des gesamten Platzes, dabei auch des Spielplatzes.

Neustadt: Installation kleinerer Spiel- und Bewegungsstationen im Stadtteil.

Dahlbuschpark in Rotthausen: Neukonzeption und Erweiterung für generationsübergreifendes Spiel- und Bewegungsangebot.

Nordsternpark in Horst: Im Rahmen der Internationalen Gartenausstellung 2027 (IGA) soll am Wendebecken des Rhein-Herne-Kanals eine „Stollenwelt“ entstehen – eine Art bespielbarer Stollen zum Klettern, Schaukeln und Verstecken.

Der letzte Spielplatz, der von der Stadt erneuert wurde, ist der Spielplatz an der Karlstraße/Ecke Weststraße in Erle. Bei der Gestaltung waren die Kinder aus der Umgebung die Chefs: Ihre Wünsche wurden bei der Sanierung berücksichtigt. Nach Informationen der SPD soll das nun grundsätzlich passieren, wenn öffentliche Kinderspielplätze in der Stadt erneuert werden.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen