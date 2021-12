Jeder zweite Gelsenkirchener will Kita-Gebühren abschaffen

Gelsenkirchen. Laut Umfrage der NRW-SPD wollen 51,2 Prozent der Gelsenkirchener Kita-Gebühren abschaffen. Mehr Geld für Brennpunktschulen fordern 70 Prozent.

Eine Mehrheit der Menschen in Gelsenkirchen, aber auch in ganz NRW unterstützt laut einer repräsentativen Umfrage der NRW-SPD unter 2503 Bürgern die Forderung, mehr für Schulen in herausfordernden Lagen zu tun. Das Meinungsforschungsinstituts Civey hatte gefragt, ob Schulen mit besonderen sozialen Gegebenheiten im Stadtteil größere finanzielle Unterstützung bekommen sollten. 70 Prozent der Gelsenkirchener sprachen sich dafür aus, landesweit waren es sogar 71,6 Prozent. 18 Prozent der Gelsenkirchener Befragten lehnten eine besondere Unterstützung ab, landesweit lag diese Zahl bei 16,7 Prozent. SPD-Landtagsabgeordneter Sebastian Watermeier wertet das als „starke Forderung nach mehr Bildungsgerechtigkeit. Die Landesregierung kümmert sich viel zu wenig um Chancengleichheit für alle Kinder im Land.“

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Gelsenkirchen hier:

Gelsenkirchen: Zwischen 22 und 770 Euro für die Kita-Betreuung im Monat

Bei den Kita-Gebühren gibt es in NRW gewaltige Unterschiede, meist abhängig von der Haushaltslage der Kommune. Während die Kita-Betreuung in reichen Kommunen wie Monheim komplett kostenfrei ist, werden in Ruhrgebietskommunen häufig mehrere Hundert Euro monatlich fällig je Kind. Zwischen 22 und 770 Euro müssen Eltern in Gelsenkirchen für die Betreuung ihres Nachwuchses in der Kita bezahlen, abhängig vom Brutto-Haushaltseinkommen und der Betreuungszeit. Ein großer Teil der Eltern in der Stadt muss aufgrund eines niedrigen Einkommens allerdings nichts bezahlen.

Nur 13,8 Prozent wollen, dass die Kommune die Beitragshöhe festlegt

Mehr als die Hälfte der Gelsenkirchener – 51,2 Prozent – fordern laut der Civey-Umfrage jedoch eine grundsätzlich kostenfreie Kita-Betreuung für alle. Das Land NRW sollte das entscheiden, so die Befragten. Dass die Kommunen selbst über die Höhe der Beiträge entscheiden sollten, wünschten sich bei der Befragung lediglich 13.8 Prozent. Jeder Vierte (25,8 Prozent) forderte eine vom Land festgelegte Obergrenze für die Beiträge.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

„Die Botschaft der Bürgerinnen und Bürger ist klar: Sie wollen ein Ende des ungerechten Flickenteppichs an Kita-Gebühren in Nordrhein-Westfalen“, sagt Heike Gebhard. Die Finanzsituation in Gelsenkirchen sei unverschuldet angespannt. Und gerade hier müssten Kinder und Familien stärker gefördert werden. Tatsächlich sind die Umfrageergebnisse aus den Kommunen sehr nah beieinander. Landesweit wünschten sich 47,8 Prozent der insgesamt 2503 Befragten eine Abschaffung der Kita-Beiträge. Wie groß genau die absolute Zahl der Befragten aus Gelsenkirchen, konnte das Landtagsbüro nicht beantworten.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen