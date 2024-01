Flucht über mehrere Hausdächer: Die Polizei Gelsenkirchen berichtet mit etwas Schadenfreude über einen Einsatz in Bulmke. (Symbolbild)

Blaulicht Jagd über Hausdächer in Gelsenkirchen: Polizei wird hämisch

Gelsenkirchen Ein 39-Jähriger versucht über mehrere Dächer von der Polizei zu flüchten. Warum am Ende sogar seine Lebensgefährtin ins Gefängnis muss.

Es ist ein Fall, bei dem sich auch die Polizei Gelsenkirchen ein bisschen Schadenfreude nicht verkneifen kann: Ein 39-Jähriger unternahm am Freitag, 5. Januar, einen erfolglosen Fluchtversuch über mehrere Dächer. Und am Ende musste sogar seine Lebensgefährtin mit ins Gefängnis.

Im Rahmen einer beabsichtigten Vollstreckung eines Haftbefehls in der Bulmker Straße in Bulmke-Hüllen öffnete die Lebensgefährtin des 39-Jjährigen der Polizei die Wohnungstür. Der Betroffene hörte mit – und flüchtete sofort über mehrere Dächer auf den Balkon in der vierten Etage eines anderen Wohnhauses der Bulmker Straße.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

„Hier war er wenigstens einmal aufrichtig und bat die Wohnungsinhaberin um Einlass, da er von der Polizei gesucht werde. Die Wohnungsinhaberin informierte daraufhin die Polizei und ließ den Flüchtigen auf dem Balkon schmoren“, berichtet die Polizei in ihrer launigen Pressemitteilung.

Flucht über Hausdächer in Gelsenkirchen: Auch gegen Lebensgefährtin lag ein Haftbefehl vor

Da die Polizeibeamten nach eigenen Angaben auf eine Flucht vorbereitet waren, konnten weitere Fluchtwege schnell abgeschnitten und der Flüchtige auf dem Balkon festgesetzt werden. Mithilfe der Freiwilligen Feuerwehr wurde unterhalb des Balkons ein Sprungtuch bereitgestellt. „Der Flüchtige konnte letztlich widerstandslos auf dem Balkon festgenommen werden“, heißt es. Er geht jetzt für die nächsten 18 Monate in Haft.

Bei einer Überprüfung der Personalien der 41-jährigen Lebensgefährtin stellte sich jedoch heraus, dass auch gegen diese ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung vorlag. Sie wurde daher ebenfalls festgenommen und muss die nächsten 40 Tage in Haft verbringen. „Fazit: Mit etwas Glück können sich beide in der Haftanstalt an den nächsten Abenden vor dem Einschlafen noch einmal zuwinken“, kommentiert die Polizei hämisch.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen