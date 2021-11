Jacques Tilly malt Gelsenkirchen: Aber wo steckt der Fehler?

Der berühmte Düsseldorfer Karnevalswagenbauer, Jacques Tilly, hat in seinem Gelsenkirchen-Bild ein Gebäude versteckt, das nicht in Gelsenkirchen steht. Wie heißt es?

Der berühmte Düsseldorfer Karnevalswagenbauer, Jacques Tilly, hat in seinem Gelsenkirchen-Bild ein Gebäude versteckt, das nicht in Gelsenkirchen steht. Wie heißt es? In welcher Stadt steht es? Die WAZ veranstaltet diese Rätselaktion zusammen mit der Buchhandlung Kottmann, Neumarkt 1 in Gelsenkirchen. Dort ist das Bild im Schaufenster zu sehen.

Die richtige Antwort kann dort abgegeben oder per Mail an redaktion.gelsenkirchen@waz.de geschickt werden. Einsendeschluss ist der 26. November.

Aus allen richtigen Antworten wird ein Gewinner gezogen, der das Bild „Gelsenkirchen“ signiert im Format 90 x 60 cm, als Leinwand auf Holzrahmen gespannt, geschenkt bekommt. Am 27. November kommt Jacques Tilly zwischen 11 Uhr und 13 Uhr in die Buchhandlung Kottmann zur Signierstunde.

Jacques Tilly hat an der Folkwang Hochschule in Essen studiert. In dieser Zeit hat er das Ruhrgebiet und seine Städte kennengelernt. Er kommt bis heute sehr gerne ins Revier, wo er Land und Leute sehr schätzt. Dies drückt sich auf eine sehr liebenswürdige, humorvolle, satirische Art und Weise auch in seinem Gelsenkirchen-Bild aus. Neben seinen Wandbildern hat Jacques Tilly auch zahlreiche Geschenkartikel, wie Tassen – in den Werkstätten von St. Georg in Gelsenkirchen dekoriert und gebrannt –, Frühstücksbrettchen, Baumwollbeutel und Notizblöcke mit Ruhrgebietsmotiven gestaltet. Aktuell hat er ein Kinderpuzzle „Mein Ruhrgebiet“ herausgebracht.

Die Tilly Produkte sind im Buchhandel vorrätig und auch über den WAZ Lesershop(leserladen.waz.de)bestellbar. In der Buchhandlung Kottmann ist das Gelsenkirchen-Bild im Format 90 x 60 cm als Leinwand auf Holzrahmen vorrätig. Alle anderen Formate können dort und im WAZ Leserladen online bestellt werden. Das Bild ist auch in einer hochwertigen Acrylausstattung erhältlich.

