Interventionsteam überprüft Problemhäuser in Schalke-Nord

Gelsenkirchen-Schalke-Nord. Einsatz für das Interventionsteam der Stadt Gelsenkirchen: Am Donnerstag kontrollierte es zwei Häuser in Schalke-Nord und wurde fündig.

Einsatz für das Interventionsteam EU-Ost der Stadt Gelsenkirchen: Am Donnerstag, 27. August, hat das Team aus Kommunalem Ordnungsdienst (KOD), Baubehörde und Wohnungsaufsicht, Arbeitsverwaltung, Polizei, Stromversorger und Dolmetschern zwei Häuser an der Kurt-Schumacher-Straße in Schalke-Nord kontrolliert. Grundlage seien, so die Stadt, Hinweise aus der Bevölkerung und eigene Erkenntnisse gewesen.

Dachgeschosswohnungen in Gelsenkirchen mussten sofort geräumt werden

In beiden Häusern mussten Dachgeschosswohnungen sofort geräumt werden. Der Grund: fehlende Baugenehmigungen. Außerdem hatten sie keinen zweiten Rettungsweg. Bei vier weiteren Wohnungen untersagte das Interventionsteam die Nutzung - wegen zu schmaler Fensterflügel und dadurch beeinträchtigter Rettungswege. Im Gegensatz zu den Dachgeschosswohnungen mussten die Bewohner diese allerdings nicht sofort räumen. Wegen Stromschulden musste der örtliche Versorger zudem einen der Zähler sperren.

Von insgesamt 35 in den Wohnungen gemeldeten Personen haben die Kräfte 26 vor Ort angetroffen. Wegen eines Meldeversäumnisses wird gegen eine Person ein Bußgeldverfahren eingeleitet, heißt es seitens der Stadt. Und weiter: "Von Amtswegen können insgesamt zwei Personen abgemeldet werden."

Fehlende Versicherung, fehlende Umweltplaketten, fehlende Kennzeichen

Im direkten Umfeld der beiden Häuser ließ der Verkehrsüberwachungsdienst drei Fahrzeuge abschleppen. Zwei waren nicht versichert, das andere war verkehrsbehindernd geparkt worden. Zehn weitere Verwarnungen wurden wegen fehlender Umweltplaketten und wegen Parkens auf dem Gehweg ausgesprochen. Da einer der Hausbewohner ein Fahrzeug ohne Kennzeichen abgestellt hatte, muss er nun ein Bußgeld zahlen.

