Internet-Betrug: Gelsenkirchenerin erstattet Anzeige

Gelsenkirchen. Als eine Gelsenkirchenerin im Internet Kleider verkaufen wollte, wurde sie Opfer von Betrügern. Die Polizei rät, wie man sich schützen kann.

Mit Internetbetrügern bekam es jetzt eine Frau aus Gelsenkirchen zu tun. Sie bemerkte den Betrugsversuch und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die 25-Jährige berichtete den Beamten am Montag, dass sie auf einer großen Auktionsplattform im Internet im Namen ihrer Mutter Kleider verkaufen zu wollen. Als sich daraufhin am Vorabend eine unbekannte Person meldete und Interesse an einem der Kleider zeigte, einigte man sich zunächst auf eine Bezahlung per „Paypal“.

Gelsenkirchenerin sollte persönliche Daten angeben

Dann meldete sich die angebliche Kleiderkäuferin erneut und bat darum, die Zahlmethode zu wechseln. Dazu schickte sie der Gelsenkirchenerin einen Link mit dem Betreff „Drücken Sie zur Bestätigung“. Die sich daraufhin öffnende Internetseite sah der offiziellen Seite der Internetplattform täuschend ähnlich. Hier gab die Geschädigte persönliche Daten an. Erst dann bemerkte sie den offensichtlichen Betrug, ließ ihre Konten sperren und erstattete Anzeige. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei wiederholt die dringende Warnung, mit eigenen Daten sehr sorgfältig umzugehen und bei Geschäften im Internet stets vorsichtig zu handeln. „Vergewissern Sie sich, dass Sie es mit ,echten’ Käufern und Internetseiten zu tun haben“, rät Polizeisprecher Thomas Nowaczyk. So genannte Phishing-Seiten sähen täuschend echt aus, würden aber von Betrügern geschaltet, um ihre Daten auszuspähen.

Internetnutzerinnen und -nutzer sollten sich die Internetadresse genau ansehen, bevor sie Daten eingeben. „Wenn Sie das Gefühl haben, es könne sich um einen Betrug handeln, brechen Sie den Kauf oder Verkauf ab“, rät Nowaczyk, „und erstatten Sie eine Anzeige bei der Polizei.“ Das geht auch online, und zwar auf der Seite internetwache.polizei.nrw.

