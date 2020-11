Infopolitik zu COVID-Toten in Gelsenkirchen, Essen, Duisburg

Die Zahl der nachweislich mit einer Coronainfektion gestorbenen Gelsenkirchener ist auf 32 gestiegen. Während Städte wie Essen oder Duisburg beispielsweise, schon von sich aus oder aber auf Nachfrage der Redaktion, Auskunft über Alter, Geschlecht und Vorerkrankung jener Personen geben, die mit einer Corona-Infektion gestorben sind, verwehrt die Stadt Gelsenkirchen „aus Gründen des Datenschutzes“ weiter jede Auskunft darüber.S

Bis zuletzt, so viel war immerhin aus dem Rathaus zu erfahren, seien alle mit einer Corona-Infektion verstorbenen Gelsenkirchener in den 1930er und 1940er Jahren geboren.

Zahl der Corona-Infektionen je 100.000 Einwohner ist in Gelsenkirchen hoch

Wenngleich die Zahl der aktiv Infizierten in Gelsenkirchen zur Zeit nicht verlässlich vom Gesundheitsamt mitgeteilt werden kann , so ist die Zahl bisher Erkrankten in der Stadt vergleichsweise sehr hoch. Nach Duisburg, Herne, Gütersloh und Solingen landet Gelsenkirchen deshalb auch auf Platz 5 der NRW-Städte mit den meisten bestätigten Fällen je 100.000 Einwohner.

Am häufigsten betroffen waren bisher Frauen und Männer in den Alterskohorten 15 bis 34 und 35 bis 59. Welche Altersklassen aktuell am häufigsten betroffen sind, übermittelt die Stadt Gelsenkirchen nicht, anders als Essen beispielsweise.

[Lesen Sie hier: Auf Nachfrage der WAZ hat die Stadt zum zweiten Mal mitgeteilt, wie sich die Corona-Infizierten auf die Postleitzahlbezirke in Gelsenkirchen verteilen. Wie sich das Infektionsgeschehen auf die Postleitzahlbezirke verteilt.