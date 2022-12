Industrieclub: Künstlerin Marion Callies bittet zum Gespräch

Künstlerin Marion Callies will am 5. und 6. Dezember allen Besuchern ihre Ausstellung „Carwash 465“ im Gelsenkirchener Industrieclub zeigen.

Gelsenkirchen. Die Künstlerin Marion Callies will am 5. und 6. Dezember alle Kunstinteressierten durch ihre Ausstellung im Gelsenkirchener Industrieclub führen.

Bereits seit dem 20. September ist im Industrie-Club Friedrich Grillo die Ausstellung „Carwash 465“ mit Arbeiten von Marion Callies zu sehen. Besichtigungen waren bislang aber stets nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. An diesem Montag und Dienstag, 5./6. Dezember, öffnet das Haus an der Zeppelinallee in der Feldmark jeweils von 16 bis 18 Uhr aber ohne Absprache ihre Pforten für die Allgemeinheit. Und die in Beckhausen aufgewachsene Künstlerin wird an beiden Abenden allen kulturinteressierten Besucherinnen und Besuchern Rede und Antwort stehen.

Fotos wurden in Gelsenkirchener Autowaschanlagen aufgenommen

Die 55-jährige Callies, die inzwischen in Marl-Polsum lebt und im beruflichen Alltag als Sachbearbeiterin bei einem hiesigen Energieversorger beschäftigt ist, bezeichnet sich selbst als eine „künstlerische Autodidaktin“, die ihren Hang zur Fotografie auslebt. Seit 2018 wählte sie sich Autowaschanlagen als künstlerisches Betätigungsfeld aus. Rund ein Dutzend davon hat sie in Gelsenkirchen und Umgebung mit der Kamera aufgesucht. Herausgekommen sind dabei auch jene 32 Werke, die derzeit im Industrieclub zu bestaunen sind.

Die Arbeiten wurden nicht nur farblich verfremdet und verraten daher oft erst auf den zweiten Blick ihre Herkunft. Zur Verfremdung trägt aber auch oft eine Rotation bei, denn Callies dreht die fertigen Bilder gern mal um 90 oder 180 Grad. „Ich probiere alle Positionen aus. Erst wenn es sich richtig anfühlt, belasse ich es so“, erklärt sie ihre Arbeitsweise.

Der Eintritt am 5. und 6. Dezember ist frei. Alle Kunstfreundinnen und -freunde sind herzlich willkommen. Weitere Infos im Netz: www.marioncallies.de.

