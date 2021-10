Gelsenkirchen. Unterschiedliche Musik- und Klangwelten verbinden sich zu besonderem Konzerterlebnis in der Werkstatt in Buer. So war der Abend mit Imran Khan.

Der Gastgeber ist dieses Mal nur interessierter Zuhörer. Normalerweise spielt Christian Hammer bei seiner Konzertreihe „Hammer+3“ in der Kunstgalerie „Werkstatt“ natürlich immer selbst mit. Geht aber im Augenblick nicht. Eine Hand-OP bedeutet eine mehrmonatige Zwangspause für den buerschen Gitarristen.

Gelsenkirchen: Indische Ragas treffen in der Werkstatt auf westlichen Jazz

So bleibt ihm am Samstagabend nur die Zuschauerrolle. Und der Blick auf die Drei auf der Bühne, die vor knapp zweieinhalb Jahren schon mal zusammen an gleicher Stelle dort standen, mit ihm. Ein Wiedersehen war schon früher geplant, Corona machte da aber einen Strich durch die Planung. Jetzt aber ist der indische Sitar-Spieler Imran Khan wieder einmal in der Gegend, so bot sich der erneute Abstecher nach Buer an.

Sitar-Star Imran Khan nahm sein Publikum mit auf eine Reise, bei der indische Ragas auf westlichen Jazz treffen. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Zusammen mit Bassist und Flötist Jens Pollheide sowie dem Perkussionisten Benny Mokross lädt der sympathische Musiker aus Rajasthan im Nordwesten Indiens ein auf eine Reise, bei der indische Ragas auf westlichen Jazz treffen.

Und das funktioniert prima, auch weil diese Reise fast immer sehr schön dosiert groovt. Und besticht durch die leicht ins Ohr gehenden Themen der einzelnen, überwiegend von Imran Khan oder Jens Pollheide geschriebenen Stücke.

Spielerisch nähert sich die metallisch klingende Langhalslaute Sitar dabei dem E-Bass und den Klängen der Perkussionen an. Und umgekehrt. Man spürt die Suche nach Verknüpfungspunkten der unterschiedlichen Musikwelten. Und die findet das Trio – und darf dennoch auch immer wieder eigene Wege gehen, in den eigenen Klangwelten.

Die meisten Stücke des Abends stammen von der gerade fertig produzierten CD „Ji“ von Jens Pollheide und Imran Khan. Dort sind noch weitere Musiker aus Indien und auch Deutschland zu hören, einmal sogar auch Christian Hammer.

Die CD kann direkt bei Jens Pollheide bestellt werden unter: bass4flute@yahoo.com

