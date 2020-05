Szeniale-Kunstprojekt In Gelsenkirchen wird Kunst auf 15 Plakatwänden „AnsehBar“

Gelsenkirchen. Die Stadt, das Festival Szeniale und das Werbeunternehmen Ströer wirken künstlerisch zusammen. Sie bieten Plakatwände für Kunst in Gelsenkirchen.

Das Projekt „AnsehBar“ will Kunst in Zeiten der Abstandsregeln erlebbar machen: Wo sonst Werbung zu sehen ist, werden von Juli bis September 2020 künstlerische Arbeiten gezeigt. Der Förderverein des Festivals „Szeniale“ lädt dazu in Kooperation mit dem Referat Kultur der Stadt Gelsenkirchen bis zu 30 Künstlerinnen und Künstler der freien Szene ein, sich öffentlich und plakativ im Stadtraum zu präsentieren. Dafür stellt das Medienunternehmen Ströer 15 großflächige Plakatwände mietfrei zur Verfügung.

Die Plakate bilden in Gelsenkirchen eine Galerie im öffentlichen Raum,

„Als Kooperationspartner der Szeniale unterstützt die Stadt auch das Satellitenprojekt AnsehBar“, so Annette Berg, Vorstand für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration. Die Plakate bilden eine Galerie im öffentlichen Raum, die als Satelliten-Projekt des Festivals Kunst und Kultur aus unterschiedlichen Sparten in den Stadtraum trägt: Neben Werken aus Malerei, Fotografie und Grafik können auch Positionen aus Film, Musik, Theater, Tanz und Literatur kreativ auf das Format Plakat übertragen werden.

Digitale Informationen werden am Plakat über einen QR-Code abgerufen

„Auch Kunst ist systemrelevant“, so die Künstler Nancy E. Watt und Christoph Lammert, die das Projekt leiten. „Sie ist wichtiger Teil unserer offenen Gesellschaft. Wir sind deshalb froh, sie auch und gerade in diesen Zeiten öffentlich sichtbar machen zu können.“ Das unmittelbare Erleben soll ergänzt werden durch digitale Informationen, die an jedem Plakat über einen QR-Code mit dem Smartphone abgerufen werden können.

Die Bewerbungszeit läuft noch bis Mittwoch, 10. Juni, unter ansehbar@szeniale.de. Jede Veröffentlichung erhält ein Honorar. Alle technischen Details zur Ausschreibung sowie weitere Informationen: www.förderverein-szeniale.de/projekte.