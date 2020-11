In Gelsenkirchen werden Schienen für Radschnellweg entfernt

Gute Verbindung für Radfahrer: Die Erzbahntrasse (Foto) und der Ausbau des RS1 sollen nicht nur den Freizeit-Radverkehr in Fahrt bringen. In Gelsenkirchen wird an einem kleinen Teilstück des Radwegenetzes gebaut.

Gelsenkirchen-Ückendorf. Der Ausbau des RS 1 geht in kleinen Schritten weiter, am 7. November an der Krayer Straße in Gelsenkirchen: Dort werden alte Schienen entfernt.

Der Ausbau des RS 1, des (geplant 101 Kilometer langen) Radschnellwegs zwischen Duisburg und Hamm geht in kleinen Schritten weiter. Dazu zählt auch eine Baustelle am Wochenende in Ückendorf: Die Straßen NRW-Regionalniederlassung Ruhr sperrt die Krayer Straße am Samstag, 7. November, ab 5 Uhr bis Sonntag, 8. November, 20 Uhr zwischen den Einmündungen Nattmannsweg in Gelsenkirchen und der Straße Rüggenberg in Bochum. In dem Zeitraum werden die die alten Gleise auf der Krayer Straße entfernt und der Fahrbahnbelag erneuert.

Eine Umleitung wird in Gelsenkirchen eingerichtet

Fußgänger können laut Straßen NRW die Baustelle passieren. Eine Umleitung wird in beiden Fahrtrichtungen über die Hattinger Straße und die Kemnastraße ausgeschildert. Für den Umbau investiert Straßen NRW etwa 10.000 Euro aus Landesmitteln. Bereits 2012 wurde die fünf Kilometer lange Strecke der ehemaligen Kray-Wanner Bahn vom Anschluss Erzbahntrasse (Stadtgrenze Gelsenkirchen/Herne) bis Krayer Straße asphaltiert.[