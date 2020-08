Immer neue Bewegung und Bewegungen versprechen die alten neuen Spiele an Schloss Berge.

Unterhaltung In Gelsenkirchen werden alte Kinderspiele wieder entdeckt

Gelsenkirchen. Die Familienförderung der Stadt und Sportgemeinschaft Erle laden Kinder mit Begleitung zu bunter Unterhaltung und Bewegung an Schloss Berge ein.

Bunt und bewegt soll es auch nach den Sommerferien in Gelsenkirchen zugehen. Vom 20. August bis zum 10. September heißt es auf der Sportanlage „Offene Tür“ an der Adenauerallee bei Schloss Berge „runter von der Couch - raus an die frische Luft“. Unter dem Motto „Spielen und Bewegen wie zu Omas Zeiten“ laden die Familienförderung der Stadt Gelsenkirchen und die Erler Sportgemeinschaft donnerstags von 15 bis 16.30 Uhr zum gemeinsamen Entdecken und Bewegen unter freiem Himmel ein.

Alten Kinderspielen wie Gummitwist, Malkreide und Sprungseil wird neues Leben eingehaucht. Spiele für die Wohnung, wie „Stille Post“ und „Ich sehe was, was du nicht siehst“, dürfen wieder aufleben. Gefragt sind Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel mit Kindern im Alter von fünf bis sechs Jahren. Eine Begleitperson kann mit jeweils einem Kind teilnehmen. Info und Anmeldung bei der Familienförderung, unter 0209 169-94 95.