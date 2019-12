Zur Himmelstreppe auf der Halde Rheinelbe (hier noch ohne silberne Lackierung) führt am 3. Advent die Panorama-Abendwanderung in Gelsenkirchen.

Abendrunde In Gelsenkirchen steht die 18. Panorama-Abendwanderung an

Ückendorf. Zu Landmarken im Süden Gelsenkirchens führt die 18. Panorama-Abendwanderung am 3. Advent. Der Bürgerverein Rotthausen sorgt für Fackelbegleitung.

Am Wissenschaftspark an der Munscheidstraße ist traditionell der Treffpunkt für die Panorama-Abendwanderung. Vom dortigen See aus geht es am Sonntag, 15. Dezember um 17 Uhr los: Die fünf Kilometer lange Runde führt im Fackelschein durch den Skulpturenpark Rheinelbe zur Forststation und zur Halde Rheinelbe, Rundumblick von der dortigen Himmelstreppe aus inklusive.

Teilnehmer sollten Taschenlampen mitbringen

Die Landmarke ist der Wendepunkt der Tour, die zurück durch den Von-Wedelstaedt-Park führt. Der Bürgerverein Rotthausen sorgt für die Fackelbegleitung. Die Teilnehmer sollten dennoch eine Taschenlampe mitbringen, auch wird festes Schuhwerk empfohlen. Der Eintritt ist frei. Ausgerichtet wird die Wanderung vom Wissenschaftspark in Verbindung mit dem Lauftreff Ückendorf GE 1984.