Der Leiter der Arbeitsagentur Gelsenkirchen, Frank Thiemann, ermutigt Jugendliche, die noch eine Azubi-Stelle suchen, am Ball zu bleiben und schnell aktiv zu werden.

Ausbildungsmarkt In Gelsenkirchen sind 528 Ausbildungsstellen unbesetzt

Ende Juli waren noch 565 Bewerber (- 10,2 %) unversorgt und 528 Stellen unbesetzt. In Gelsenkirchen ist noch Bewegung auf dem Ausbildungsmarkt.

Ende Juli waren in Gelsenkirchen noch 528 Ausbildungsstellen unbesetzt. Dies bedeutet, dass in Gelsenkirchen - zumindest rechnerisch - für fast jeden Jugendlichen noch eine freie Stelle vorhanden ist. Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober 2019 meldeten sich 1915 junge Leute für Berufs- ausbildungsstellen, das waren 154 weniger als im Vorjahreszeitraum. Arbeitgeber meldeten der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen im gleichen Zeitraum 1199 Ausbildungsstellen. Das entspricht einem Rückgang um 2,4 Prozent.

Gelsenkirchener Ausbildungsmarkt ist noch in Bewegung

„Im Frühjahr hatte die Corona-Pandemie den Ausbildungsmarkt ziemlich ausgebremst. Inzwischen wurden viele Beschränkungen aufgehoben. Die Betriebe haben sich größtenteils auf die neue Situation eingestellt und konnten mehr Klarheit über die Zukunft gewinnen. Deshalb können sie sich jetzt, später als sonst üblich, wieder um die Suche nach passenden Auszubildenden kümmern. Auch Jugendliche hatten erschwerte Bedingungen. Der Ausbildungsmarkt sowie der Bewerbungs- und Auswahlprozess hat sich so um circa zwei Monate nach hinten verschoben“, so Frank Thiemann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen. Er ermutigt Jugendliche, die noch eine Azubi-Stelle suchen, am Ball zu bleiben und schnell aktiv zu werden.

Ende Juli 2020 waren noch 565 Bewerber unversorgt (-10,2 Prozent im Vergleich zu Juli 2019). Dem stehen 528 noch unbesetzte Ausbildungsstellen gegenüber (+3,5 Prozent).