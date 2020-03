Die älteren Herren suchen etwas zum Nachschlagen, „Briefmarkenkataloge“, haben Christiane Baring und Susanne Ernst wieder einmal festgestellt. Bei der Schnäppchenbörse in der Stadtbibliothek im Bildungszentrum an der Ebertstraße stehen diese Literaturfreunde jedenfalls „schon morgens vor 10 Uhr draußen in der Traube“. Genau wie die Spezialisten, die Philosophisches suchen. Und vor allem die Fans der Comics – der Stapel ist jedenfalls schon am Eröffnungsmorgen komplett abgeräumt.

Andrea und Günter Rostek haben sich für schwere Literatur entschieden. Foto: Ingo Otto

Zum Kilopreis verkauft der Verein der Freunde der Stadtbibliothek dreimal im Jahr Bücher, Platten, CDs und DVDs, die nebenan in der Bücherei aussortiert werden. Und das Angebot ist sehr gefragt. „Mittelalte Schüler“, beschreiben die Vorsitzende des Fördervereins und ihre Stellvertreterin, „gerade fürs Abi, die lassen auch mal richtig Geld da.“

Lesestoff für einen Euro pro Kilo

Der mittelalte Kunde, der gerade seine Beute auf den Tresen am Eingang neben der nostalgischen Waage stapelt, gehört bestimmt auch nicht zu den Berufsschullehrern, die günstig Nachschlagewerke für ihre Klassen suchen. Er hat nun schon drei große Taschen voll auf seinen Einkaufswagen gepackt, gewogen wird in Zwischenschritten, am Ende läppert es sich auf 79 Euro. „Dass Profis sich hier eindecken und die Bücher weiterverkaufen, können wir nicht verhindern“, erklärt Baring. „Das nehmen wir in Kauf.“ Der Förderverein hat es auch bei einem Euro pro Kilo belassen, um der Zielgruppe der Leseratten und der vielen Stammkunden einen Gefallen zu tun.

Und um für die Dinge am Rande und rund um die Bibliothek zu sorgen, denn die Bücherbörsen sind die eigentliche Finanzquelle, „der Mitgliedsbeitrag ist gering“. Der Verein schießt der Einrichtung Mittel zu, für die der Eingangsbereich aufgehübscht werden soll. Und für die Veranstaltungen wie Zeichenkurse oder die beliebten Lesungen mit dem Gelsenkirchener Krimi-Autor Klaus-Peter Wolf bezahlt werden.

Verkauf läuft noch zwei Wochen

Vorgenommen haben sich Baring und Ernst vielleicht noch einen Sonderverkauf von antiquarischen Schätzen, die in einer Vitrine in der Mitte zu sehen sind. Zwei Wochen läuft der Kilo-Verkauf im Bildungszentrum noch. Wer übrigens etwas zu Schalke 04 sucht: Es ist unter „Heimatkunde“ einsortiert.