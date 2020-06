Freizeit In Gelsenkirchen geht es in die nächste Runde Poetry-Slam

Ückendorf. Das Gelsenkirchener Kinder- und Jugend-Kultur-Zentrum Spunk sucht die Besten im wortGEwaltig-Wettstreit. Dazu gibt es ein buntes Ferienprogramm.

Das Kinder- und Jugend-Kultur-Zentrum Spunk bietet auch in den Sommerferien weiter das mobile Angebot „Spunk On Tour“ an. Bei gutem Wetter ist dienstags bis freitags zwischen 15.30 und 17.30 Uhr im Pestalozzihain an der Ückendorfer Straße jede Menge Action geplant. Erkennbar an der „Spunk on Tour“-Beachflag gibt es dann in dem Ückendorfer Park verschiedene Angebote für Kinder, Teenies und Jugendliche.

Das Projekt, das von der Arbeitsgemeinschaft der offenen Türen NRW (AGOT) gefördert wird, ermöglicht jede Menge Angebote und Abwechslung. In den sechs Wochen Sommerferien vom 30. Juni bis zum 7. August ist dabei auch einiges geplant: Neben Soccer, Geocaching, Hockey, Dodgeball, Spikeball, Frisbee-Golf, warten auch Actionbound-Touren, Crossboccia und eine Olympiade auf die jungen Menschen, die den Park gerne und regelmäßig nutzen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Infos zum Projekte und weitere Termine über geplante Aktionen gibt es auch auf der Internetseite des Spunk: www.spunk-ge.de.

Drei Slammer kommen in die nächste Runde

Am kommenden Samstag, 27. Juni, geht es außerdem um 19 Uhr im Garten des Jugend-Kultur-Zentrum Spunk, am Festweg 21 in die nächste Vorrunde des wortGEwaltig Poetry-Slam.

Auch die findet unter den aktuellen Abstands- und Hygieneregelungen statt. Daher bitten die Veranstalter um Anmeldung per E-Mail, WhatsApp oder telefonisch.

Jirka Otte, Kara Ehlert, Hansa Pils, Vincent Sobron und Hans Gruber gehören zu den Slammern, die in der Juni-Vorrunde versuchen die meisten Stimmen des Publikums zu ergattern. Das Publikum zeigt per Meldung, ob es den Text gut fand oder nicht. Die drei Wortakrobaten mit den meisten Stimmen treten dann in der dritten Runde nochmal gegeneinander an und können sich hier für den Einzug ins Jahresfinale qualifizieren.

Jasmin Sell moderiert zusammen mit Patrick Adolph den Ückendorfer Poetry-Slam. Der Eintritt ist Dank der Unterstützung durch die Heinz-Urban-Stiftung frei. Eine Anmeldung ist telefonisch oder per WhatsApp an 0209 3198258 oder per E-Mail an info@spunk-ge.de möglich.