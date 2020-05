In Gelsenkirchen gefragt: Wissen und Ideen aus Schalke-Nord

Schalke-Nord. Bewohner in Schalke-Nord fragt die Stadt Gelsenkirchen bis 14. Juni, wie sie die Lage in Schalk-Nord einschätzen. Und was sich verbessern soll.

Unter www.mitmachen-schalke-nord.de sind ab sofort bis Sonntag, 14. Juni, die Gelsenkirchener aus dem Stadtteil gefragt. Ihr Wissen, ihre Anregungen und Wünsche sollen in ein Integriertes Entwicklungskonzept (IEK) für Schalke-Nord einfließen.

Das IEK ist die Basis, um einen offiziellen Stadterneuerungsprozess beginnen zu können und Fördermittel für städtebauliche und soziale Maßnahmen vom Land NRW zu erhalten. Verwaltung und Politik haben den Stadtteil auf der Agenda. Sie sehen hier dringenden Verbesserungs- und Handlungsbedarf.

Gelsenkirchen entwickelt Integriertes Entwicklungskonzept

Was Anfang des Jahres in der St. Anna-Kirche in Schalke-Nord mit über 80 Interessierten vor Ort gestartet wurde, kann in Zeiten von Corona zunächst nur online fortgesetzt werden. Abgefragt werden Positionen zu sechs Themenkomplexen, beispielsweise dem Wohnumfeld, Einzelhandel oder Freizeitmöglichkeiten. Die Auswertung soll in die Planung einfließen. Der Stadterneuerungsprozess in Schalke-Nord steht im Juni auch auf der Tagesordnung des Rates der Stadt.