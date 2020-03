Feuerwehr & Polizei In Gelsenkirchen brennt am Sonntagmorgen ein Auto aus

Gelsenkirchen-Ückendorf. Ein Auto ist am frühen Sonntagmorgen im Gelsenkirchener Stadtteil Ückendorf ausgebrannt. Die Kripo sucht nun nach möglichen Zeugen.

Fahrzeugbrand in Ückendorf: Am frühen Sonntagmorgen gegen 4.45 Uhr hat laut Polizei Gelsenkirchen ein Auto, das auf einem Parkplatz am Rande der Günnigfelder Straße abgestellt war, plötzlich in Flammen gestanden.

Zeugin hörte einen Knall und alarmierte die Polizei

Nach Angaben einer Anwohnerin hatte es zuvor einen Knall gegeben. Die Zeugin informierte anschließend sofort die Polizei. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Auto bereits lichterloh in Flammen. Es brannte komplett aus. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte aber zumindest ein Übergreifen des Feuers auf in der Nähe stehende Fahrzeuge verhindert werden. Lediglich ein Auto wurde durch die große Hitzeentwicklung leicht beschädigt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu Tatverdächtigen machen können, sich zu melden unter den Rufnummern 0209 / 365 7112 (Kriminalkommissariat 11) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache).