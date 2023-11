In Gelsenkirchen bleibt zu Weihnachten niemand allein

Gelsenkirchen. Zu Weihnachten muss niemand allein sein: Der CVJM Gelsenkirchen-City lädt alle Einsamen an Heiligabend ein. Noch gesucht: Spender und Helfer.

Im Haus des CVJM, dem Christlichen Verein Junger Menschen Gelsenkirchen-City, ist zum Fest der Feste niemand allein: Es ist eine Tradition, dass der Verein alle Alleinstehenden und Einsamen zu einer Weihnachtsfeier am Heiligen Abend einlädt. In diesem Jahr findet die Feier, nach mehreren Jahren Pause, zum nunmehr 56. Mal statt.

Dieser Tradition folgend sind die Alleinstehenden und Einsamen am 24. Dezember an der Bokermühlstraße 22 in der Neustadt herzlich willkommen. Die Feier ist kostenlos und beginnt um 19 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es wird gemeinsam gesungen, die Weihnachtsgeschichte gehört, gegessen und Kaffee und Tee getrunken. Am Ende gibt es das obligatorische gemeinsame „Oh Du Fröhliche“, bevor jeder Gast gegen 22 Uhr mit einem kleinen Geschenk verabschiedet wird.

Die Feier wird von Ehrenamtlichen getragen und durch Spenden finanziert. Jedes Jahr wieder sei es eine große Herausforderung, genügend Mitarbeiter und Spender zu finden, die diese Veranstaltung vorbereiten und durchführen oder finanziell unterstützen, heißt es seitens des CVJM. Wer sich noch bei den Vorbereitungen oder am Heiligen Abend einbringen und engagieren möchte, kann am Montag, 18. Dezember, um 18 Uhr zu einem Vortreffen an die Bokermühlstraße kommen.

„Nach der langen Zwangspause ist es sehr spannend für uns, ob wir unsere Stammspender wieder erreichen können, die uns über Jahre treu unterstützt haben. Ob es Unternehmen waren, die uns mit gezielten Sachspenden diese Veranstaltung erst möglich machten oder die vielen privaten Spender, die einfach mit ihrer Spende einen Beitrag geleistet haben.“ Bei aller erforderlichen Hilfe ist der Veranstalter aber zuversichtlich, dass er auch in diesem Jahr vielen Menschen wieder ein gelungenes Weihnachtsfest bereiten wird.

