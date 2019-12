Dr. Karin Yeşilada präsentiert die Ausstellung „Energie in Bewegung“ in der Arkade des Wissenschaftsparks Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen-Ückendorf. Wanderausstellung „Energie in Bewegung“ zeigt im Wissenschaftspark Gelsenkirchen Menschen des Reviers. Bergbau prägte Energie und Einwanderung.

In Gelsenkirchen bekommt die Energiewende viele Gesichter

So recht sind Energie und Energiewende (noch) kein Thema für die Literatur, der Bergbau dagegen sehr wohl. Die Energie kommt allenfalls in Krimis vor, und da auch nur in Person skrupelloser Wirtschaftsbosse. Dahinter steckt mehr, brachte eine fast dreijährige Projektarbeit heraus. Sie fördert Geschichten von Menschen des Ruhrgebiets und damit die Geschichte des Bergbaus sowie nun der Energiewende einmal miteinander zutage, zu sehen in der Arkade des Wissenschaftsparks an der Munscheidstraße.

Zusammen gekommen sind die Geschichten im Projekt „Erzählte Energie“ von Prof, Dr. Sebastian Susteck, Lehrstuhl für Neugermanistik und Literatur-Didaktik der Ruhr-Uni Bochum. Die Geschichten in den 19 Interviews werden zu Biografien, und schon die Suche nach Interviewpartnern wird zur eigenen, spannenden Geschichte: Vom türkischen Bergmann, der 1970 auf Zeche Walsum einfuhr, bis zu seinem Enkel, der nun erneuerbare Energien studiert oder weiter bis zu der iranischen Studentin, die für Wind- und Solarenergie nach Deutschland gekommen ist. Einwanderung, Wende, Energie Geschichte trifft Geschichten, der Wandel bekommt ein Gesicht: Karin Yeşilada öffnet die Zeittafel in der Ausstellung „Energie in Bewegung“ im Wissenschaftspark Gelsenkirchen. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services „Wenn Menschen einwandern, um in Deutschland zu arbeiten und den Nachkommen eine bessere Zukunft zu ermöglichen, dann investieren sie all ihre Energie in die Vision einer besseren Zukunft“, beschreibt die Kuratorin der Ausstellung, Dr. Karin Yeşilada. „Für die Einwanderungsgesellschaft ist das ein Gewinn, ein Weg zur Modernisierung. Auch die Energiewende in Deutschland steht für Modernisierung.“ Geschichte von Familien und Energie In der multimedialen Ausstellung lernen die Besucher die Menschen mit ihrer Energiegeschichte und die ihrer Familien auf großformatigen Porträts kennen, können ihnen an Audio-Stationen zuhören und spannende Hintergründe zur Einwanderungs-und Energiegeschichte erfahren. „Die Ausstellung richtet sich deshalb auch besonders an Schulen“, fordert Yeşilada auf. Gewandert über acht Stationen Nicht umsonst hat „Energie in Bewegung“ bereits an den Uni-Bibliotheken in Bochum und Duisburg, vier Schulen und Kollegs, und vor allem im Industriemuseum auf Zeche Hannover im Bochumer Norden Station gemacht. Gelsenkirchen Katalog mit Details Im Wissenschaftspark Gelsenkirchen, Munscheidstraße 14, ist die Ausstellung vom 13. bis zum 23. Dezember und nach der Weihnachtspause vom 2. bis zum 31. Januar 2020 zu sehen, montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr, samstags von 7.30 bis 15 Uhr. Vom 24. Dezember bis 31. Dezember sind unterschiedliche Öffnungszeiten zu beachten, nähere Informationen gibt es auf der Homepage www.wipage.de. Eine Verlängerung der Ausstellung ist möglich. Begleitend ist ein Katalog erschienen, der unter „Energie-Einwanderung-Erneuerung“ Details und Hintergründe zu dem Projekt der Ruhr-Uni Bochum mit der innogy-Stiftung für Energie und Gesellschaft sowie der RAG-Stiftung bietet. Mehr auch unter https://erzaehlte-energie.de. Damit ist es auch kein Wunder, dass Wolfgang Jung, Geschäftsführer des Wissenschaftspark, hochzufrieden als „Gastgeber“ für die letzte Station der Ausstellung ist. Hat doch vor 25 Jahren hier in Ückendorf auf dem Boden der früheren Bergbau-Anlage Rheinelbe mit dem Wissenschaftspark eine ganz eigene Ausprägung der Energie und ihrer Wende gleichsam auf einem Zeitstrahl angedockt.