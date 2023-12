Einbruch & Festnahme In flagranti: Gelsenkirchener Polizei schnappt Einbrecher

Gelsenkirchen Ob sich dieser Einbrecher in Gelsenkirchen illegal selbst beschenken wollte? Offen. Klar ist: Geschnappt wurde er auf frischer Tat.

Einem aufmerksamen Beobachter ist es zu verdanken, dass die Polizei einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat gestellt und dingfest gemacht hat. Der Mann versucht, bei einer Hilfsorganisation nach Beute zu suchen.

Ziel des Einbrechers: Caritas in Gelsenkirchen - Polizei findet Nothammer

Den Notruf setzte der Zeuge in der Nacht zum 1. Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, um 0.24 Uhr ab. Er hatte einen Mann bei dem Versuch beobachtete, ein Fenster zu den Räumen der Caritas an der Husemannstraße im Stadtteil Altstadt aufzuhebeln. Bei Eintreffen der Polizei versuchte ein 42-Jährige vom Gelände zu flüchten, konnte jedoch durch die Beamten nach kurzer Verfolgung gestellt werden.

In den Jackentaschen des Verdächtigen wurden eine Zange sowie ein Nothammer aufgefunden. Weil an einem Nebengebäude eine eingeschlagene Fensterscheibe, sowie Hebelspuren an einer Tür und einem weiteren Fenster festgestellt wurden, wurde der Mann vorläufig festgenommen.

Nach Feststellung der Personalien wurde dem stark alkoholisierten Täter noch eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

