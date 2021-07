In die Schreibwerkstatt mit Stadtschreiberin Carola Gruber

Gelsenkirchen. Stadtbibliothek Gelsenkirchen bietet zwei Wochenend-Schreibwerkstätten für jedermann an. Sie werden von Stadtschreiberin Carola Gruber geleitet.

Im Juli und August erst Gelsenkirchen erkunden und im Anschluss darüber schreiben: Gemeinsam mit Autorin Carola Gruber können alle Interessierten in zwei Wochenend-Schreibwerkstätten neue Seiten der Stadt kennenlernen und das Schreiben als Ausdrucksform für sich ausprobieren. Gruber schreibt im Rahmen des Literaturstipendiums „Writer in Residence“ als erste Stadtschreiberin noch bis September aus und über Gelsenkirchen.

Austausch mit der Gelsenkirchener Bevölkerung ist Teil des Stipendiums

Ein wichtiger Bestandteil des Stipendiums ist der Austausch mit der Stadtbevölkerung. Die Stadtbibliothek ist Kooperationspartner im Rahmen des Stipendiums und ermöglicht die beiden Schreibwerkstätten mit freundlicher Unterstützung des Freundeskreises der Stadtbibliothek.

„Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können Horst und Ückendorf durchstreifen, Schreibideen sammeln und unter der kenntnisreichen Anleitung von Carola Gruber ihre Ideen in Texte verwandeln“, beschreibt Anja Herzberg, Leiterin der Stadtbibliothek, das Projekt. „So sieht man seine Heimatstadt neu und kann interessante Details entdecken, die einem im Alltag gar nicht aufgefallen wären.“

Anmeldungen für die Schreibwerkstätten bis 28. Juli möglich

Die Teilnahme steht allen Interessierten offen, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Auch wer gerade erst mit dem Schreiben beginnen möchte, ist herzlich eingeladen. Terminblöcke: in Horst am 31. Juli. und 1. August, Stadtteilbibliothek an der Turfstraße 21, jeweils 14 bis 18 Uhr. In Ückendorf wartet die Werkstatt am 14. und 15. August im Kiez-Schuppen (Bochumer Straße 138), ebenfalls von 14 bis 18 Uhr.

Die Teilnahme ist kostenlos, die Terminblöcke sind einzeln oder als Paket buchbar. Anmeldungen sind bis zum 28. Juli per E-Mail an stadtbibliothek@gelsenkirchen.de oder 0209/169 28 19. Infos im Netz unter: www.gelsenkirchen.de/literaturstipendium.

