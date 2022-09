In der Zoom Erlebniswelt leben jetzt zwei Hinterwälder

Gelsenkirchen. Neu im Zoom: Vroni und Frau Meier sind zwei Hinterwälder Rinder. Die Nutztierrasse ist bedroht. Im Gelsenkirchener Zoo hofft man auf Nachwuchs.

Gefährdeten Nutztierrassen bietet der Grimberger Hof in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen eine Heimat. Rotbunte Husumer Protestschweine, Moorschnucken und seit einigen Monaten auch die Deutschen Sperber, eine Hühnerrasse, werden hier gehalten. Die kunterbunte Herde ist jüngst um zwei Rindviecher gewachsen: Die Hinterwälder Rinder Frau Meier und Vroni leben nun auf dem Zoo-Bauernhof.

Hinterwälder Rinder sind die kleinste Rinderrasse Europas

Was sofort auffällt: Die Hinterwälder, ein alter Landschlag des Hausrinds aus dem Südschwarzwald, sind von ihrer Größe her kleiner als die sonst bekannten Milchkühe. Denn: Die Hinterwälder Rinder sind die kleinste Rinderrasse Europas und gelten in ihrem Bestand als gefährdet. Obwohl sie sehr viele positive Eigenschaften für die Landwirtschaft mitbringen, sind sie für die heute Nutztierhaltung nicht effizient genug. „Viele alte Rassen erfüllen nicht die Ansprüche an eine moderne Landwirtschaft, wie eine hohe Milchleistung oder ein schnelles Wachstum“, erklärt Anna Bresser, Zoopädagogin in der Zoom Erlebniswelt. „Der Erhalt dieser Rassen ist aber im Hinblick auf biologische Vielfalt und unser Kulturerbe wichtig. Denn aus dem Genpool dieser Stammrassen können wir neue Züchtungen gewinnen.“

Nutztierkoffer informiert über Haus-, Heim-, Wild- und Nutztiere

Die Organisation und die Vermittlung der Rinder übernahm Zuchtleiter Dr. Franz Maus vom Landwirtschaftsamt Donaueschingen. Seit Juli sind Vroni und Frau Meier auf dem Zoom-Hof im Außenbereich zu sehen.

Die Zoom Erlebniswelt ist Mitglied im Fleischrinder-Herdbuch Bonn e.V., eine Voraussetzung für die züchterische Weiterentwicklung der gefährdeten Rasse. Ab jetzt wird auf Nachwuchs gehofft, teilt der Zoom mit. Die Voraussetzung ist geschaffen – eine Kuh kam, künstlich besamt, nach Gelsenkirchen. Ob sie tatsächlich trächtig ist, wird sich in Kürze zeigen.

Über die Hinterwälder und weitere gefährdete Nutztierrassen informiert der neue Nutztierkoffer des VdZ (Verband der Zoologischen Gärten), der in der Zooschule der Zoom Erlebniswelt zum Einsatz kommt. „Illustrationen, tierische Produkte und verschiedene Gummitiere helfen, den Unterschied zwischen Haus-, Heim-, Nutz-, und Wildtier zu verstehen“, so die Zoo-Pädagogen. Und als lebendes Anschauungsmaterial gibt es ja noch Schwein, Schnucke, Rind und Co.

