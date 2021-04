Die Tropenhäuser im Gelsenkirchener Zoo sind vorerst für Besucher gesperrt. Wenn das Wetter passt, sind Schimpanse & Co. allerdings in den Außengehegen der Zoom Erlebniswelt zu sehen.

Corona-Regeln In den Gelsenkirchener Zoo geht’s nur mit negativem Test

Gelsenkirchen-Bismarck. Notbremse für den Zoo in Gelsenkirchen. Für den Besuch mit gebuchtem Online-Ticket ist nun ein tagesaktueller Corona-Schnelltest erforderlich.

Die Notbremse wirkt sich auch auf die Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen aus: Aufgrund des aktuellen Infektionsschutzgesetzes des Bundes gelten im Zoo von Freitag an neue Regelungen: Ab 23. April ist der Einlass in den Zoo demnach nur noch gegen Vorlage eines tagesaktuellen Corona-Schnelltests mit negativem Ergebnis sowie eines gültigen Ausweisdokumentes möglich.

„Tagesaktueller Schnelltest“ bedeutet, dass die Testvornahme höchstens 24 Stunden zurückliegt. Der Test muss von allen Besuchern ab dem schulpflichtigen Alter vorgezeigt werden. Außerdem müssen ab Freitag die Tierhäuser ELE Tropenparadies und ELE Dschungel Abenteuer geschlossen werden, heißt es in einer Mitteilung der Zoom Erlebniswelt. Um die Tierhäuser gibt es jeweils einen Umgehungsweg. Der Weg um das ELE Tropenparadies ist jedoch nicht barrierefrei.

Weiterhin gilt, dass die Zoom Erlebniswelt nur mit vorab gebuchtem Online-Ticket an einem reservierten Termin besucht werden darf. Die aktuelle Besucherzahl ist auf 2.500 Besucher begrenzt.