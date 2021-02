Impulse von Gelsenkirchener Promis zur Fastenzeit

Die Pfarrei St. Urbanus in Gelsenkirchen-Buer veröffentlicht an den Fastensonntagen online Impulse von prominenten Persönlichkeiten aus der Stadtgesellschaft.

Gelsenkirchen-Buer. Gelsenkirchener Pfarrei St. Urbanus veröffentlicht nachdenkenswerte Anregungen etwa von OB Karin Welge online. Start ist Sonntag, 21. Februar.

Impulse mit bekannten Gesichtern erwarten Nutzer der Online-Auftritte von St. Urbanus zum Start in die Fastenzeit: Jeden Sonntag veröffentlicht die Pfarrei auf ihrer Internetseite und in ihrem Youtube-Kanal nachdenkenswerte Anregungen, bei der ab Sonntag, 21. Februar, Prominente aus der Stadtgesellschaft zu Wort kommen. Sie sind in ihrem Beruf in der Corona-Krise besonders gefordert.

Den Auftakt am ersten Fastensonntag macht Irmgard Ellebracht, Pflegedirektorin am Sankt Marien-Hospital in Buer. Ihr Impuls trägt den Titel „Es geht! Anders nahe sein“. An den weiteren Fastensonntagen kommen unter anderem die Anke Sieloff, Sopranistin am Musiktheater im Revier, der Leiter des „Weißen Hauses“ für Menschen ohne festen Wohnsitz, Henryk Münzer, und Gelsenkirchens Oberbürgermeisterin Karin Welge zu Wort.

Die Impulse veröffentlicht die Pfarrei immer sonntags unter der Adresse www.urbanus-buer.de/fastenimpulse.