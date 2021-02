Impfzentrum Gelsenkirchen: Flyer im Kampf gegen Trickbetrug

Am Gelsenkirchener Impfzentrum klärt die Polizei Senioren über Trickbetrug und Gefahren im Verkehr auf - per Flyer und mobiler Wache.

Gelsenkirchen-Erle. Am Gelsenkirchener Impfzentrum klärt die Polizei Senioren über Trickbetrug und Gefahren im Verkehr auf - per Flyer und mobiler Wache.

Senioren werden immer wieder Opfer von Trickbetrügern, deren Fantasie und Skrupel keine Grenzen kennen. Deshalb verteilt die Gelsenkirchener Polizei an ältere Mitbürger, die seit dem 8. Februar die Corona-Schutzimpfung erhalten, Flyer und Informationsmaterial am Gelsenkirchener Impfzentrum in der Emscher-Lippe-Halle.

Gelsenkirchener Kriminalbeamte suchen am Impfzentrum auch das Gespräch mit Senioren

Die Kriminalbeamtinnen und -beamten wollen aber auch ins direkte Gespräch mit Senioren kommen, natürlich unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln. Sie sind am heutigen Rosenmontag (15. Februar) sowie am Donnerstag (18. Februar) jeweils von 14 bis 16 Uhr mit einer mobilen Wache vor Ort an der Emscher-Lippe-Halle, um Senioren vorbeugend über die neusten und gängigsten Betrugsmaschen zu informieren.

Verkehrssicherheitsberater weisen auf die Gefahren für Ältere im Verkehr hin

Auch die Verkehrssicherheitsberater haben einen Flyer entwickelt und diesen im Impfzentrum ausgelegt. Dieser soll dazu beitragen, dass ältere Menschen nicht Opfer von Verkehrsunfällen werden. Denn die Altersgruppe der Senioren, die derzeit die Corona-Schutzimpfung erhalten, spielt bei der Verkehrsunfallprävention eine besondere Rolle. In den vergangenen Jahren waren über die Hälfte der tödlich verunglückten Radfahrer und Fußgänger mindestens 65 Jahre alt. Zudem gehörte jeder vierte tödlich verunglückte Pkw-Insasse zur Altersgruppe der über 65-Jährigen.