Impfen statt Eislaufen im Gelsenkirchener Sportparadies

Cooler Spaß: Mit einer Schaumparty wurde in der Vergangenheit der Abschluss der Eislaufsaison in Gelsenkirchen gefeiert. Das wird es 2022 nicht geben. Die Eishalle wird wieder als Impfzentrum benötigt.

Gelsenkirchen. Die Eislaufsaison 2021 in der Emscher-Lippe-Halle in Gelsenkirchen wird abgesagt. Die Halle am Sportparadies wird wieder als Impfzentrum benötigt.

Runden drehen auf dem Eis, gerne auch zu Musik – das wird es auch in diesem Winter nicht geben. Die Corona-Lage macht es erforderlich, die Pläne fürs Sportparadies buchstäblich auf Eis zu legen.

Die 26. Eislaufsaison in der Emscher-Lippe-Halle in Gelsenkirchen wurde jetzt von den Stadtwerken als Hallenbetreiber abgesagt. Aufgrund der aktuellen Lage und den Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus hat die Stadt Gelsenkirchen bekanntlich kurzfristig entschieden, die Emscher-Lippe-Halle wieder als Impfzentrum zu nutzen. (Weiteres Thema: Impfchaos: So steuert die Stadt Gelsenkirchen gegen).

Der Beginn der diesjährigen Eislaufsaison war für den 10. Dezember geplant. „Die kurzfristige Entscheidung, dass es auch 2021 keine Eislaufsaison geben wird, bedauern wir sehr“, betont Betriebsleiter Frank Hansch. „Aber jetzt hat die Gesundheit für alle oberste Priorität.“ (Weiteres Thema:Darum soll das Impfzentrum in der Emscher-Lippe-Halle wieder öffnen)

Die Emscher-Lippe-Halle wurde bereits im letzten Jahr als Testzentrum und dann bis Ende September 2021 als Impfzentrum genutzt. Nun wird die Mehrzweckhalle in den nächsten Wochen wieder mit vier Impfstraßen ausgestattet. Bereits Montag haben die ersten Arbeiten in der Emscher-Lippe-Halle begonnen.

