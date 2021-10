Impfbus: Stopp am Mittwoch in der Gelsenkirchener City

Gelsenkirchen. Der Tour des Impfbusses durch Gelsenkirchen hat sich geändert. Das sind die die nächsten Termine und Halteplätze für eine kostenlose Impfung.

Der Impfbus setzt seine Tour durch die in den kommenden Tagen weiter fort. Das sind die nächsten Termine und Haltepunkte, an den Bürger einen kostenlosen Impfschutz gegen eine Infektion durch den Corona-Virus bekommen können.

Gelsenkirchener Impfbus: 20. Oktober in der City, 23. Oktober am Buerschen Markt

Der geplante Termin in Erle am Donnerstag, 21. Oktober, von 13 bis 18 Uhr an der Cranger Straße 272 abgesagt werden. Die Termine am Mittwoch, 20. Oktober, von 15 bis 20 Uhr auf dem Feierabendmarkt am Heinrich-König-Platz und am Samstag, 23. Oktober, vor der Filiale von Sparkasse-Immobilien am Springemarkt 1 in der Zeit von 8 bis 13 Uhr bleiben bestehen.

Die Impfung ist kostenlos und eine Terminvereinbarung ist nicht nötig. Mitzubringen ist lediglich ein Ausweisdokument. Ein Impfausweis und die Krankenkassenkarte sind hilfreich.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen