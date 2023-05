Das Interventionsteam EU-Ost hat wieder mehrere Schrottimmobilien in Gelsenkirchen kontrolliert und viele Mängel festgestellt.

Gelsenkirchen. Das Interventionsteam EU-Ost deckt in Gelsenkirchen erneut zahlreiche Verstöße auf. Wobei es darum im Einzelnen geht und wie die Bilanz ausfällt.

Unzumutbare Wohnverhältnisse, Müllberge, Ungeziefer, Sozialleistungsmissbrauch, unbegleitete Jugendliche, schulpflichtige Kinder, die nicht zur Schule gehen, Ärger mit Nachbarn, illegale Anbauten oder nicht angemeldete Gewerbe - wenn das „Interventionsteam EU-Ost“ in Gelsenkirchen ausrückt, dann ist die Liste der festgestellten Mängel und Verstöße stets lang.

Es kommt daher nicht von ungefähr, dass die Kontrollen seit 2022 sogar noch verstärkt wurden. Unterm Strich standen allein für das zurückliegende Jahr 62 große und 69 kleine Objektkontrollen. Daraus ergaben sich 1911 Maßnahmen, die im Zuge der gemeinsamen Kontrollen von Polizei, Ordnungsamt, Finanzaufsicht, Baubehörde und weiteren Ämtern und Behörden eingeleitet wurden. Den größten Anteil mit 466 Maßnahmen hatten Verstöße gegen die Arbeitnehmerfreizügigkeit, die Leistungseinschränkungen zur Folge hatten.

Und obgleich das Interventionsteam EU-Ost etwa zweimal im Monat ausrückt, decken die Kontrolleure immer und immer wieder weitere Verstöße auf. So wie dieser Tage an der Ückendorfer Straße, der Kurt-Schumacher-Straße und der Bromberger Straße, wo insgesamt 22 Wohnungen kontrolliert wurden. Und erneut ist die Liste der Verstöße lang:

Wegen offener Rechnungen etwa wurden insgesamt zehn Stromzähler gesperrt. Sechs Wohnungen dürfen gar nicht mehr bewohnt werden. Es wurden Wohnungen ohne Baugenehmigung zusammengelegt und an einem Haus konnte keine Leiter im Brandfall angebracht werden. Die Betroffenen kamen bei Angehörigen unter.

In einem Fall wurde ein Vermieter aufgefordert, Müllberge im Keller und im Hinterhof sowie Schimmel in drei Wohnungen zu beseitigen.

Sozialleistungen für Familien in Gelsenkirchen werden eingestellt

Bei einer sechsköpfigen Familie werden die Sozialleistungen eingestellt, weil sie unbekannt ins Ausland verzogen ist. Eingestellt werden auch die Sozialleistungen einer weiteren Wohngemeinschaft, da sie den Wohnort ohne Ummeldung wechselte. Bei einer zehnköpfigen Familie werden die Sozialleistungen ebenfalls eingestellt, weil der Verdacht besteht, dass sie Einkommen aus einem unangemeldeten Schrotthandel beziehen. Die Einsatzkräfte stellten zudem fest, dass ein 15-jähriges Mädchen ohne Eltern in Gelsenkirchen wohnt. Das Jugendamt wurde entsprechend benachrichtigt.

Da in insgesamt sieben Wohnungen die Heizungen defekt sind, Vergilbungen sowie großflächiger Schimmel an den Wänden gefunden wurden, werden gegen die Vermieter entsprechende Verfahren eingeleitet. Ein Haus war von Kakerlaken befallen. Der Vermieter muss einen Schädlingsbekämpfer beauftragen. Während der Kontrolle eines Hauses liefen sogar Ratten über den Hinterhof. Der Vermieter wurde aufgefordert, einen Schädlingsbekämpfer zu beauftragen. In dem Haus fehlten außerdem Fenstergriffe im Treppenhaus, die Eingangstür ließ sich nicht mehr schließen und die Klingel funktionierte nicht. Dem Vermieter droht eine Geldstrafe.

Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union (EU) haben das Recht, sich innerhalb der EU für drei Monate aufzuhalten. Nach dieser Zeit müssen die Betroffenen nachweisen, dass sie ihre Familien und sich selbst finanzieren können. Können Sie das nicht, verfällt das Aufenthaltsrecht. Daher wird der Aufenthaltsstatus von insgesamt zwanzig Personen dreier Großfamilien durch die Ausländerbehörde geprüft, da die Familien ein geringfügiges Einkommen von gerade einmal 300 Euro nachweisen können.

Bei einem Bewohner besteht der Verdacht, dass er regen Handel mit Altfahrzeugen betreibt. Darauf lassen ein Fahrzeugtransporter und mehrere in einer Garage abgelegte Reifen von unterschiedlichen Fahrzeugtypen schließen. Außerdem standen vor dem Haus Fahrzeuge ohne Kennzeichen. Wegen Zweifel an der Hilfebedürftigkeit des Mannes wird das Jobcenter die Leistungen vorläufig einstellen.

Auch im Umfeld der kontrollierten Häuser kam es zu Verstößen. Bei zwei Autos fehlte die Feinstaubplakette. Es wurde 14-mal falsch geparkt. Zwei parkende Fahrzeuge wurden abgeschleppt, da sie den Verkehr behinderten. Eine Strafanzeige wird gegen einen Fahrzeughalter mit französischen Kennzeichen wegen fehlendem Versicherungsschutz und einer Urkundenfälschung erstattet.

