Immer mehr Menschen in Gelsenkirchen wohnen allein

Allein zu Haus: Auch in Gelsenkirchen ist der Anteil der Single-Haushalten in den letzten Jahren angestiegen.

Gelsenkirchen. Auch in Gelsenkirchen wohnen immer mehr Menschen in Single-Haushalten. Eine andere wichtige Zahl in der Stadt ist allerdings rückläufig.

Auch in Gelsenkirchen geht der Trend zum Alleinwohnen: Immer mehr Menschen wohnen in Single-Haushalten. Im Vergleich zum Jahr 1999 stieg die Zahl um 3000 auf 56.000, das entspricht einem Zuwachs von 6,2 Prozent.

Diese Zahlen veröffentlichte jetzt das Land NRW. Gelsenkirchen liegt in Sachen Singles im Landestrend: Seit 1999 ist die Zahl der Einpersonenhaushalte in NRW um 21,7 Prozent gestiegen, während sich die Gesamtzahl der Haushalte im selben Zeitraum um 5,7 Prozent erhöhte. Vor 20 Jahren lebte in 2,95 Millionen der insgesamt 8,27 Millionen nordrhein-westfälischen Haushalte nur eine Person – damals lag der Anteil der Einpersonenhaushalte damit bei 35,6 Prozent.

Zahl der Privathaushalte in Gelsenkirchen geht zurück

In Gelsenkirchen liegt der Anteil der Einpersonen-Haushalte an allen Privat-Haushalten bei 43,9 Prozent, 1999 waren es noch 38,5 Prozent. Insgesamt geht die Zahl der Haushalte in Gelsenkirchen allerdings zurück: Gab es 1999 noch 138.000 Haushalte, lag die Zahl 20 Jahre später nur noch bei 128.000 (-7 Prozent). Durchschnittlich leben in Gelsenkirchen 2,01 Personen in einem Haushalt (1999: 2,05).

Die landesweit höchsten Anteile an Einpersonenhaushalten hatten 2019 die Städte Aachen (58,2 Prozent), Münster (55,9 Prozent) und Köln (50,7 Prozent). In den Kreisen Coesfeld (29,7 Prozent) Steinfurt und Kleve (jeweils 31,7 Prozent) waren die Anteile der Einpersonenhaushalte an allen Haushalten am niedrigsten.