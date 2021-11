Im Sci-Fi-Kosmos ist Sachbuchautor Hans Frey KLP-Preisträger

„Aufbruch in den Abgrund“, das zweite Buch seiner – geplant – vierbändigen Sachbuchreihe veröffentlichte Hans Frey 2020. Für seine Sachbücher wurde der Gelsenkirchener Autor jetzt ausgezeichnet.

Gelsenkirchen/Dresden. Der Gelsenkirchener Sachbuchautor Hans Frey erhielt den Kurd Laßwitz-Preis: In der Science Fiction-Welt die höchste nationale Auszeichnung.

Im Sience-Fiction-Kosmos ist der Gelsenkirchener Autor und ehemalige SPD-Landtagsabgeordnete Hans Frey ein Fixstern, wenn es um Sachbücher zum Thema geht. In Dresden erhielt der Autor, Jahrgang 1949, nun die Kurd Laßwitz-Preisurkunde. Der international renommierte KLP ist die wichtigste Auszeichnung für Science Fiction-Literatur im deutschsprachigen Raum und wird jährlich per Abstimmung von SF-Profis in acht Kategorien verliehen.

Auszeichnung wurde Hans Frey auf der „PentaCon“ in Dresden verliehen

Im Juni hatte Hans Frey bereits von der Auszeichnung erfahren (Lesen Sie auch:Hans Frey wird mit dem Kurd Laßwitz-Preis ausgezeichnet). Auf der Dresdner „PentaCon“, einem bundesweiten Treffen von Science Fiction-Fans und Profis, wurde dem Gelsenkirchener SF-Sachbuchautor nun der Preis verliehen. Ausgezeichnet wurde er für die ersten beiden Bände seiner deutschen SF-Literaturgeschichte „Fortschritt und Fiasko“ und „Aufbruch in den Abgrund“.

Laudator würdigt Analysen und umfassende Sachkunde des Gelsenkircheners

Udo Klotz, Herausgeber des SF-Magazins „!Time Machne“ hielt die Laudatio auf den Gelsenkirchener Hans Frey. Foto: privat

Der Münchener IT-Experte Udo Klotz, Treuhänder des KLP und Herausgeber des SF-Magazins „!Time Machne“, hielt die Laudatio. Er lobte die außerordentliche Leistung Freys und erklärte: „Geschichte und Politik des jeweiligen Zeitraums werden immer explizit mit einbezogen“. Es beeindrucke besonders „die Anzahl der besprochenen Werke, die kompetenten Analysen, die konsequente Berücksichtigung des politischen Kontextes und die umfassende Sachkunde. Und das alles präsentiert Hans Frey in einer gefälligen Sprache und einem unprätentiösen Stil. Seine Bücher lassen sich mit Vergnügen lesen.“

Der Gelsenkirchener Autor versprach, die Reihe fortzusetzen. Frey: „Da jetzt der Band ,Optimismus und Overkill’ vorliegt, habe ich bereits den dritten Schritt getan. Der vierte folgt, aber nicht vor 2023. Etwas Geduld ist also angesagt“. (Lesen Sie auch: Autor Hans Frey entdeckt geheimnisumwitterte Autorin)

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen