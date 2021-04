Im Netz: Start der neuen Konzertreihe mit Nodelman Quartett

Neue Philharmonie Westfalen bietet eine neue Konzertreihe im Internet: Zum Auftakt an diesem Sonntag spielt ab 18 Uhr das Nodelman Quartett.

Weil auch die Freundinnen und Freunde der Neuen Philharmonie Westfalen (NPW) wegen der Corona-Pandemie weiterhin auf Live-Konzerte verzichten müssen, bietet das Orchester in der Überbrückungsphase ein umfassendes Angebot im Internet. So feiert an diesem Sonntag, 18. April, die neue Online-Reihe #NPWkonzert Premiere. Zum Auftakt wird ab 18 Uhr das aus NPW-Musikern bestehende Nodelman Quartett im Netz zu erleben sein.

Streichquartett Es-Dur von Fanny Hensel steht im Mittelpunkt

Neben dem namensgebenden NPW-Konzertmeister Mischa Nodelman (Violine) gehören auch Evgeny Selitsky (Violine), Andreas Kosinski (Viola) und Mark Mefsut (Violoncello) zum Ensemble. Sie widmen sich diesmal einem großen Werk der Kammermusik-Geschichte: dem Streichquartett Es-Dur von Fanny Hensel, die von 1805 bis 1847 lebte und wirkte.

Das Konzert wird ab Sonntag um 18 Uhr dann für eine Woche auf dem Youtube-Kanal des Orchesters zu sehen sein: www.youtube.com/neuephilharmoniewestfalen. In den kommenden Wochen sollen dort auch weitere Onlinekonzerte und kürzere Musikclips von NPW-Musikerinnen und -Musikern veröffentlicht werden.