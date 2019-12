Im Gelsenkirchener Darts-Verein werfen auch Frauen Pfeile

Fallon Sherrock hat ein Stück Sport-Geschichte geschrieben: Die 25-jährige Engländerin bezwang bei der Darts-WM in London zwei männliche Mitstreiter. Das war zuvor keiner professionellen Pfeilewerferin gelungen. Weltweit beherrschte sie mit ihren unerwarteten Siegen die Schlagzeilen. Am Freitagabend schied sie dann nach großem Kampf aus. „Fallon hat insgesamt super gespielt“, lobt auch Sarah Lehnert. „Es war einfach mal an der Zeit, dass die Männer auf der großen Bühne gezeigt bekommen, dass auch wir Frauen richtig gut darten können.“

Lehnert ist 30, Mutter zweier Töchter (11 und 4) und seit 15 Jahren begeisterte Darts-Spielerin. Sie mag die elektronische Variante namens E-Dart, bei der auf eine Plastikscheibe geworfen wird. Ein Computer zieht dann automatisch die erzielten Punkte ab und ermittelt den aktuellen Spielstand. Doch auch die Steel-Darts haben es Lehnert angetan. Wie das funktioniert, ist derzeit täglich auf dem TV-Sender „Sport1“ zu sehen, der die Darts-WM live aus dem berühmten Alexandra Pallace (Kosename: „Ally Pally“) überträgt.

Der Verein Sons of Dart wurde im Jahr 2016 gegründet

Wurfpräzision und Nervenstärke sind vonnöten, um ein Dartspiel zu gewinnen. Der Gelsenkirchener Verein Sons of Dart spielt in der Feldmarker Gaststätte „Haus Janzen“. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Seit einem Jahr wirft Lehnert nun für die Sons of Dart ihre Pfeile. So heißt der Gelsenkirchener Darts-Verein, der im Jahr 2016 gegründet wurde und seine Heimspiele in der Gaststätte „Haus Janzen“ an der Küppersbuschstraße in der Feldmark ausrichtet. „Wir haben derzeit 26 Mitglieder. Unsere erste Mannschaft ist als Aufsteiger gerade Tabellenführer in der Regionalliga. Das ist die vierthöchste Klasse“, erklärt Andreas Witte (31). Er hatte den Verein vor drei Jahren mit gegründet und bis vor kurzem auch das Amt des Vorsitzenden inne gehabt.

Zum Kader des Regionalliga-Teams der Sons of Dart gehört auch Sarah Lehnert. Neben ihr vertreten noch zwei weitere Frauen die Vereinsfarben. Und wie ist es für sie, wenn sie im Liga-Alltag gegen Männer spielen? „Wir Frauen werden gern noch unterschätzt. Ich habe oft das Gefühl, dass die Männer als Gegner zunächst nicht mit der vollen Konzentration bei der Sache sind, wenn sie gegen uns spielen“, sagt Lehnert. Das ändere sich aber schnell, wenn klar wird, dass auch Damen gern dreistellig punkten und nervenstark Spiele mit einem Treffer in eines der Doppel-Felder beenden können.

Rund die Hälfte ihrer bisherigen Ligapartien hat Lehnert gewonnen. Und so mancher unterlegene Mann hätte im Zorn seine drei Pfeile voller Wucht auf den Boden gepfeffert. „Die meisten akzeptieren aber ihre Niederlage und gratulieren höflich. So mache ich es auch immer, wenn ich verloren habe“, stellt die Brillenträgerin klar, auf deren Wurfarm rechts ein großformatiges Tattoo leuchtet.

Die WM-Favoriten sind Michael van Gerwen und Gary Anderson

Sarah Lehnert (30) und Kevin Fischer (33) zählen zum Kader der ersten Mannschaft des Gelsenkirchener Vereins Sons of Dart. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Vier bis fünf Stunden trainiert Lehnert pro Woche, bei den Profis sind es bis zu acht am Tag. Am liebsten schaut sie dem schottischen Irokesen-Haarschnitt-Träger Peter Wright zu. „Ich mag seine sympathische Ausstrahlung. Ihm würde ich auch den WM-Titel gönnen“, sagt Lehnert. Ihr Teamkollege Kevin Fischer (33) sieht WM-Titelverteidiger Michael van Gerwen aus den Niederlanden in der Favoritenrolle. Sein persönlicher Liebling ist aber der Schotte Gary Anderson. „Der lächelt immer – auch dann, wenn er mal verliert“, begründet Fischer seine Wahl.

Die jährlich stattfindende Darts-WM ist nicht nur ein Quoten-Hit im Fernsehen, sie sorgt auch dafür, dass Neugierige bei den Vereinen reinschnuppern wollen. „Und vielleicht sorgen die Erfolge von Fallon Sherrock auch dafür“, hofft der frühere Vereinsboss Witte, „dass sich künftig auch noch mehr junge Frauen trauen, bei uns das Dartsspielen zu lernen“.