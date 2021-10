Im Bogestra-Kochbuch wartet auch die „Schietwetter-Suppe“

Gelsenkirchen. Bogestra feiert 125-jähriges Bestehen: Aus diesem Anlass hat Nahverkehrsunternehmen auch ein Kochbuch mit Mitarbeiter-Rezepten veröffentlicht.

Für Suppen und Eintöpfe lässt Margret Habermehl sofort alles stehen und liegen. „Die liebe ich seit meiner Kindheit“, erzählt die Frau aus Erle. Kein Wunder, dass die Mitarbeiterin am Empfang und in der Telefonzentrale für das Kochbuch „Bogestra isst bunt!“ ein entsprechendes Rezept beigesteuert hat: „Margrets Schietwetter-Suppe“ will an trüben, nasskalten Herbsttagen, die da nun zahlreich kommen werden, nicht nur den Magen füllen. Sondern vor allem die Seele wärmen.

Bogestra feiert in 2021 ihr 125-jähriges Bestehen

Das Kochbuch „Bogestra isst bunt!“ ist auch in den Gelsenkirchener Kundencentern des Nahverkehrsunternehmens erhältlich. Foto: Bogestra

Im Jahr seines 125-jährigen Bestehens will das hiesige Nahverkehrsunternehmen durch mehrere Aktionen auf sich aufmerksam machen. Eine ist die Veröffentlichung von besagtem Kochbuch, das auf 89 Seiten insgesamt 38 verschiedene Kochrezepte präsentiert. Und diese stammen aus aller Herren Länder. „Bei der Bogestra arbeiten Menschen aus über 30 verschiedenen Nationen“, betont Sprecher Christoph Kollmann. „So lag der Gedanke nahe, in diesem etwas anderen Jubiläumsjahr auch die kulturelle Vielfalt der Region und des Unternehmens zu feiern. Und womit geht das besser als mit einem internationalen Kochbuch?!?“

Die kulinarische Reise führt alle Leserinnen und Leser nach Afrika und Russland, aber auch nach Deutschland, Frankreich, Schottland, Polen, Spanien, Griechenland, Israel, in die Türkei oder die Dominikanische Republik. In letzterem Land hat Felix Raul seine Wurzeln. Er ist seit 2020 als KfZ-Mechatroniker bei der Bogestra im Einsatz und stellt einen Kokosnussfisch nach dominikanischer Art vor. Murtaza setzt ebenfalls auf Fisch. Sein Gericht heißt Masgouf und stammt aus dem Irak.

Chili und Ingwer sorgen in der Suppe für eine würzige Note

Allein beim Blick auf die Zutaten von Margret Habermehls „Schietwetter-Suppe“ läuft jedem Hobby-Koch schon das Wasser im Munde zusammen: Neben Zwiebeln und Kartoffeln landen auch braune Champignons und grobe Bratwürste im Kochtopf. Für die würzige Note sorgen Paprika- und Chilischoten sowie frischer Ingwer. „Wenn ich die zubereite, mache ich mir immer gleich eine große Portion und friere den Rest im Tiefkühlfach ein. ich habe schließlich nicht immer die Zeit, um frisch zu kochen“, sagt die Empfangsmitarbeiterin, die seit 1998 zum Bogestra-Team zählt.

Auch ihre Kinder und ihre vier Enkel (drei bis elf Jahre) sind allesamt große Suppenfans geworden. Gefreut hat sie sich aber auch über die Rückmeldungen aus dem Kollegenkreis. Denn schon so mancher hätte ihre „Schietwetter-Suppe“ nachgekocht. Und alle seien begeistert gewesen.

Das Kochbuch „Bogestra isst bunt“ kostet 12,95 Euro und ist in den Kundencentern am Hauptbahnhof sowie am Busbahnhof Buer erhältlich.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen