Illumination rückt Gelsenkirchener Fassaden ins rechte Licht

Gelsenkirchen. Mehr als 20 Objekte vom Bahnhof bis zum Neumarkt werden ab 7. November akzentuiert. City-Initiative Gelsenkirchen hat das Projekt ausgeweitet.

Corona-Lage hin oder her: Mit der stimmungsvollen lllumination von Gebäuden entlang der Bahnhofstraße und am Neumarkt will der Verein City-Initiative Gelsenkirchen bis Ende des Jahres eine besondere Atmosphäre in die Stadt bringen. Möglich macht dies die Unterstützung der Sparkasse sowie der Ele.

Nachdem bereits in den letzten Jahren circa 15 Gebäude sowie die Leuchtstelen in der City in reizvolles Licht getaucht wurden, kommen 2020 weitere Fassaden mit Illuminationen hinzu. Mehr als 20 Objekte vom Bahnhofsvorplatz bis zum Neumarkt sowie auch eine Immobilie an der Arminstraße werden ab Samstag, 7. November, 15 bis 22 Uhr, beleuchtet. Die Fassaden werden unter anderem in Spektralfarben akzentuiert oder mit großen Washern bestrahlt und setzen somit Highlights in der City.

Gelsenkirchener City-Initiative will Aufenthalt in der Stadt attraktiver gestalten

Mit farbenfrohen Lichtern möchte die City Initiative Gelsenkirchen e.V. als Initiator den Aufenthalt in der Innenstadt in der dunklen Jahreszeit freundlicher und gemütlicher gestalten. „Die Beleuchtungen am Neumarkt kamen in den letzten Jahren sowohl bei den Bewohnern als auch bei Besuchern und Gastronomen sehr gut an. So haben wir uns entschieden, die Illuminationen dieses Jahr auszuweiten“, so Citymanagerin Angela Bartelt.

Neben den farbenfrohen Illuminationen in der City werden ebenfalls ab Samstag, 7. November, die Winterlichter sowie der blau-weiße Kugelbaum zu sehen sein. Dieser ist 13 Meter hoch und 6,50 Meter breit; 2010 erstmals aufgestellt, ist der Kugelbaum eines der meistfotografierten Motive in Gelsenkirchen.

Infos: www.gelsenkirchen-city.de