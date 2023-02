Illegales Tuning: Gelsenkirchener Polizei beschlagnahmt GTI

Der sichergestellte VW Golf GTI: Die Polizei Gelsenkirchen ist bei einer Kontrolle am Donnerstag, 16. Februar, auf nicht eingetragene Tuningmaßnahmen gestoßen bei der Überprüfung des Sportwagens. Deshalb wurde der Bolide aus dem Verkehr gezogen.

Gelsenkirchen-Scholven. Ein PS-Fan ist seinen Boliden vorerst los. Die Gelsenkirchener Polizei entdeckte illegales Tuning an dem Auto. Was am VW Golf GTI entdeckt wurde.

Mehr Leistung hat ein Autofahrer aus seinem Auto durch vielfaches Tuning herausgekitzelt. Pech für den Gladbecker: Die Veränderungen waren nicht eingetragen und somit illegal, die Gelsenkirchener Polizei stellte den Boliden daher am Donnerstag, 16. Februar, vorerst sicher.

Gladbecker von Gelsenkirchener Polizei ertappt: Chiptuning und Co. nicht eingetragen

Der 43-jährige Fahrer des schwarzen VW Golf GTI geriet am Donnerstag gegen 13.15 Uhr am Forstweg im Stadtteil Scholven in die Verkehrskontrolle. Wie die Einsatzkräfte herausfanden, hatte der Gladbecker PS-Fan ein sogenanntes Chiptuning durchgeführt, um den Wagen schneller zu machen. Dazu gab es noch einen Sportluftfilter, ein Gewindefahrwerk sowie veränderte Bremsen. Einige Lichtquellen waren zudem noch mit einem Farblack überzogen, der Sportwagen mit 106 Dezibel statt der erlaubten 86 Dezibel im Stand viel zu laut.

Aufgrund der nicht genehmigten Veränderungen stellten die Beamten das Auto zwecks Begutachtung durch einen Kfz-Sachverständigen sicher. Der 43-Jährige muss im Anschluss sein Fahrzeug in einen straßenverkehrszulässigen Zustand versetzen oder es erwartet ihn im schlimmsten Fall die Außerbetriebsetzung des Fahrzeuges durch die Zulassungsbehörde. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

