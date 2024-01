Illegales Glücksspiel und Pfandbetrug in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen Auf illegale Geschäfte sind Kontrolleure in Gelsenkirchen gestoßen. Ein Vereinsheim wurde sogar geschlossen und amtlich versiegelt.

Auf illegale Spielautomaten und Pfandbetrug sind Prüfer von Polizei, Zoll, Kommunalem Ordnungsdienst (KOD) und Lebensmittelüberwachung bei einer gemeinsamen Kontrolle jüngst im Gelsenkirchener Stadtsüden gestoßen.

Prüfer werden bei Vereinsheimen und Lokale im Gelsenkirchener Süden fündig

Mit Ausnahme eines Lokales konnte in allen kontrollierten Objekten der Verkauf von Waren ohne Pfandsiegel festgestellt werden. Insgesamt wurden 2.700 Artikel ohne Pfand aufgefunden. Zusätzlich führten Hygienemängel in fünf Fällen zum Erlass einer Ordnungsverfügung. Außerdem wurde beanstandet, dass es in zwei Gewerbebetrieben an der notwendigen deutschen Kennzeichnung an Produkten fehlte, weshalb der Verkauf dieser Produkte untersagt wurde.

Prüfer stoßen in Gelsenkirchen auf elf illegale Spielautomaten

Während der Kontrollaktion wurden außerdem elf Glücksspielautomaten versiegelt, die ohne Erlaubnis betrieben wurden oder ohne Beachtung des Jugendschutzes aufgestellt waren. Ein Verwarngeld war in einem Fall die Folge, weil in den Verkaufsräumen trotz Verbotes geraucht wurde.

Schließung eines Gelsenkirchener Vereinsheimes: Club nicht angemeldet

Bei der Kontrolle eines Vereinsheimes kam heraus, dass der dazugehörige Club gar nicht angemeldet ist. Es fehlten beispielsweise Mitgliedernachweise von Anwesenden und eine Vereinssatzung. Baumängel fanden die Prüfer in den Vereinsräumen ebenso. Der Notausgang war verbaut und es fehlte ein Kohlenmonoxidmelder, der vor dem giftigen Gas rechtzeitig warnt. Das Clubheim wurde daher geschlossen und amtlich versiegelt, bis Beanstandungen beseitigt werden.

