Illegales Feuer: In Gelsenkirchens Hinterhöfen wird gequalmt

Gelsenkirchen. Zig Anzeigen wegen illegaler Feuerstellen im Jahr: Unerlaubt verbrannter Abfall ist in Gelsenkirchen ein Problem – besonders in zwei Stadtteilen.

Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) muss in Gelsenkirchen häufig wegen illegaler Feuerstellen ausrücken. Im vergangenen Jahr hat die Stadt 134 Anzeigen wegen unerlaubter Abfallverbrennung bearbeitet. Das geht aus einer Anfrage des CDU-Politikers Alfred Brosch hervor.

Das Mitglied des Gelsenkirchener Stadtrats wurde nach eigener Aussage auf das Thema aufmerksam, weil ihn insbesondere Anwohner der ehemaligen Zechensiedlungen um die Oberfeldinger Straße in Hassel auf die immer wieder zu beobachtenden Feuerstellen in den Hinterhöfen aufmerksam gemacht hätten. „Manche Bürgerinnen und Bürger wollen beobachtet haben, dass in Einzelfällen das Verbrennungsmaterial angeliefert wurde, um es dort zu verbrennen“, schildert Brosch die Erzählungen der „von den Emissionen natürlich stark gestörten Anwohner.“

Stichprobe des Ordnungsdienstes: Viele illegale Feuer in Gelsenkirchener Hinterhöfen

Auf WAZ-Nachfrage bestätigt die Stadt: Die meisten Meldungen habe es in der Tat in Hassel, aber auch in Ückendorf gegeben, nämlich an der Marler Straße und am Dördelmannshof. Die genaue Lage der Örtlichkeiten werde zwar statistisch nicht erfasst, aber eine stichprobenartige Durchsicht der Berichte „stützt die Annahme, dass sich der Großteil der Meldungen auf private Hinterhöfe bezieht.“ Deshalb erfolge ein Großteil der Kontrollen auch aufgrund von Anwohnerbeschwerden; eigenständig werde der KOD auf die nicht einsehbaren Hinterhöfe eher seltener aufmerksam.

Von den 134 zur Anzeige gebrachten illegalen Abfallverbrennungen im Jahr 2022 konnte die Stadt nur vier Fälle mit der Erhebung von Verwarngeldern (zwischen 5 und 50 Euro) und zwei mit Bußgeldern (hier zwischen 50 und 100 Euro) abschließen. Bei 41 Fällen habe man lediglich mündlich verwarnt.

Offene Feuer in Gelsenkirchen: Verursacher wird oft nicht ermittelt

Wer hinter den illegalen Feuerstellen steckt, konnte laut Stadt in 80 von 135 Fällen allerdings nicht ermittelt werden – was Alfred Brosch etwas stutzig macht. „Wenn jemand Abfall in einem Hinterhof abfackelt, dann dürfte die Zuordnung ja wesentlich einfacher sein als etwa bei einem Feuer in einer Parkanlage“, sagt er. Die CDU-Fraktion will das Thema deshalb nicht ruhenlassen und noch mal gezielter bei der Verwaltung nachfragen, wieso ein Erfolg bei den Ermittlungen so schwierig ist.

Ein neues Phänomen sind die vielen illegalen Feuerstellen in der Stadt übrigens nicht. Für die Stadt sind die Zahlen seit „der digitalen Erfassung der Auftragslagen“ im Jahr 2019 nachvollziehbar. Und: „Mit Ausnahme von 2019, in denen es nur eine geringe Anzahl statistisch erfasster Meldungen gab, ist die Anzahl der Meldungen für 2020, 2021 und 2022 auf einem ähnlichen Niveau.“ Am meisten Meldungen habe es im vergangenen Jahr im März gegeben – zum Glück, möchte man da fast schon meinen. Denn schließlich dürfte im trockenen Sommer von dem illegalen Feuer eine besondere Gefahr ausgehen.

„Das Abbrennen aller Arten von Abfall, Wertstoffen und sonstigen Gegenständen oder Flüssigkeiten außerhalb dafür zugelassener Feuerungsanlagen ist verboten“, heißt es in der „Ordnungsbehördlichen Verordnung“ der Stadt Gelsenkirchen. Zulässig ist einzig Brauchtumsfeuer – also Oster- oder Martinsfeuer, allerdings nur im Rahmen öffentlicher Veranstaltungen.

