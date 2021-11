Die Gelsenkirchener Polizei sucht nach einem illegalen Autorennen in Buer Zeugen, die sich an einer Ampel stehend in Sicherheit bringen mussten. (Symbolbild)

Gelsenkirchen. Nach einem illegalen Autorennen in Buer sucht die Gelsenkirchener Polizei Zeugen, die sich an einer Ampel stehend in Sicherheit bringen mussten.

Es war wahrscheinlich ein illegales Autorennen, nun sucht die Gelsenkirchener Polizei nach Zeugen, die sich davor in Sicherheit bringen mussten: Bereits zu Beginn der Woche hatten die Beamten über zwei Männer berichtet, gegen die Strafverfahren wegen Raserei, des Verdachts des illegalen Autorennens und wegen Beleidigung eingeleitet wurden. Zuvor hatten die Polizei am Sonntag, 14. November, ihre Fahrzeuge stillgelegt, Führerschein und Schlüssel eingezogen. [Lesen Sie auch: Raser in Gelsenkirchen – Polizei legt BMW und Mercedes still]

Illegales Autorennen: Gelsenkirchener Polizei sucht Zeugen

In einem Fall war ein 23 Jahre alter Gladbecker aufgefallen, der mit seinem Mercedes verkehrsgefährdend durch Buer fuhr, bevor Beamte ihn stoppen konnten, so die Polizei. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die die Fahrt beobachtet haben. Insbesondere würden Personen gesucht, die im Bereich Nordring/Königswiese an einer Ampel standen und sich beim Herannahen des Wagens in Sicherheit bringen mussten.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der 0209 365 6280 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

