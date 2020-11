Verdacht auf ein illegales Autorennen: Ein 21-Jähriger Essener kracht mit seinem BMW in Gelsenkirchen mit überhöhter Geschwindigkeit gegen eine Mauer. Nun droht ihm ein Strafverfahren.

Blaulicht Illegales Autorennen? 21-Jähriger knallt mit Auto in Mauer

Gelsenkirchen-Heßler. Verdacht auf illegales Autorennen: In Gelsenkirchen kracht ein 21-Jähriger wegen überhöhter Geschwindigkeit in eine Mauer. Er blieb unverletzt.

Verdacht eines illegalen Autorennens: Eine Fahrt mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit endete für einen jungen Mann in Gelsenkirchen-Heßler am späten Mittwochabend, 18. November, wohl ziemlich abrupt – an einer Mauer.

Überhöhte Geschwindigkeit: 21-jähriger Essener verliert die Kontrolle über seinen BMW

Gegen 22.45 Uhr fuhr der 21-Jährige mit seinem BMW von einem Parkplatz auf die Wallstraße, heißt es in einer Mitteilung der Gelsenkirchener Polizei. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache verlor der Essener dabei die Kontrolle über seinen Wagen und krachte in eine Mauer.

Durch den Aufprall wurde die Ziegelsteinmauer umgestoßen, der Fahrer blieb laut eigener Aussage unverletzt. Sein Auto war aufgrund des Schadens nicht mehr fahrbereit. Der Führerschein des 21-Jährigen wurde von der Polizei sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.