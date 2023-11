Illegaler Handel mit Gold-Imitaten und Räucherfisch entdeckt

In Gelsenkirchen wurden bei Kontrollen größere Mengen imitierten Goldschmucks gefunden.

Gelsenkirchen. Kontrolleure finden in Gelsenkirchen illegale Großküche und Spuren von Ratten im Hinterhof sowie einen Schmuckhandel eines Leistungsbetrügers.

Regelmäßig gehen Kontrolleure der Stadt Gelsenkirchen zusammen mit Mitarbeitern des Jobcenters und der Polizei Hinweisen auf Sozialleistungsmissbräuche, illegale Anbauten, Vermüllung und unerlaubte Wohnverhältnisse nach. Und immer wieder wird die Arbeitsgruppe auch fündig und leitet entsprechende Sanktionen ein. Bei ihrem jüngsten Rundgang im Gelsenkirchener Süden an der Königsberger Straße, der Elfriedenstraße und der Schwarzbachstraße sind neben den üblichen Mängeln gleich zwei offenbar nicht gemeldete Gewerbebetriebe aufgefallen.

In einem Fall wurden die Räumlichkeiten augenscheinlich gewerblich zum Räuchern von Fisch genutzt. Die Dienstkräfte fanden eine Großküche mit zahlreichen Kisten mit verpackten Aufbackbrötchen sowie geeistem Rohfisch vor.

„Der anliegende Hinterhof zeigte sich in einem verwahrlosten Zustand und wies Spuren von Rattenbefall auf“, schreibt die Stadt. Die zuständigen Abteilungen der Stadtverwaltung wurden zur Überprüfung des Sachverhalts und der Einleitung weiterer Maßnahmen zur Schadnagerbekämpfung informiert.

In einem weiteren Fall wurde der Verdacht auf ein illegales, nicht gemeldetes Gewerbe entdeckt. Der Betreiber steht überdies im Verdacht, Sozialleistungen zu unrecht zu beziehen. Nach Hinweisen, die in einem Social-Media-Kanal entdeckt wurden, wurde aus diesem Gebäude ein Handel mit Goldschmuck-Imitaten durchgeführt. Bei der Begehung bestätigte sich Verdacht. Es wurden sowohl die größeren Mengen imitierten Goldschmucks als auch der in den Videos erkennbare Verkaufsraum vorgefunden.

Da es sich um einen nachweislichen Fall von vollendetem Sozialleistungsmissbrauch handelt, wird eine Anzeige gestellt. Die Leistungen werden eingestellt und eine Anhörung angesetzt. Weiterhin erfolgt ein Hinweis bei der Gewerbeaufsicht zwecks weiterer Überprüfung.

