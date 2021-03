Illegale Partys: Gelsenkirchener Polizei löst Treffs auf

Gelsenkirchen. Zwei illegale Partys in Gelsenkirchen hat die Polizei aufgelöst. Die Beamten fertigten Anzeigen.

Die Gelsenkirchener Polizei hat zwei illegale Partys am Wochenende aufgelöst. Anzeigen waren die Folge. Zu den Feiern hatten sich 17 respektive 13 Personen in privaten Wohnungen versammelt, darunter waren auch Kinder.

Einsatzkräfte beenden Partys in Gelsenkirchen-Feldmark und in Schalke-Nord

Die erste Feier löste die Polizei am Samstag, 27. Februar, auf. 17 Personen hatten bis zum Eintreffen der Beamten gegen 21.20 Uhr in einem Wohnhaus an der Feldmarkstraße gefeiert. Nachdem die Einsatzkräfte die Personalien der Anwesenden festgestellt hatten, wurde das Zusammentreffen von elf Erwachsenen und sechs Kindern beendet.

Die zweite Party beendeten Einsatzkräfte am frühen Montagmorgen, 1. März, in Schalke-Nord. Dort feierten um 1.20 Uhr in einer Wohnung an der Straße Im Sundern sieben Erwachsene und sechs Kinder zu lautstarker Musik. Auch dieser illegaler Treff wurde von den Beamten aufgelöst.

In allen Fällen fertigten die Einsatzkräfte Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung.

