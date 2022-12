Ihre neue Immobilie? Zwangsversteigerung in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen fällt wieder der Hammer: Diese Immobilien werden im Dezember zwangsversteigert. Auch ein Millionen-Objekt ist darunter.

Gleich sieben Mal fällt im Justizzentrum Gelsenkirchen im Dezember der Hammer: Wer auf der Suche nach Eigentumswohnungen, Häusern, Büroräumen oder sogar bebauten Gewerbeflächen ist, der kann bei den jetzt anstehenden Zwangsversteigerungen den Traum von der eigenen Immobilie wahr werden lassen – vielleicht sogar zu preiswerteren Konditionen als derzeit am Markt üblich. Die Preisspannen bei den Verkehrswerten für die angebotenen Objekte starten bei 23.000 Euro und enden jenseits der siebenstelligen Marke, nämlich bei rund 1,1 Millionen Euro.

Millionenobjekt an der Emscherstraße 12 in Gelsenkirchen kommt unter den Hammer

Bei dem Millionen-Objekt, das am Freitag, 2. Dezember, 8.30 Uhr, im Amtsgerichtssaal 212 (wie auch alle anderen), zwangsweise unter den Hammer kommt, handelt es sich um zwei mit einem Gewerbeobjekt bebaute Grundstücke an der Emscherstraße 12 und 14 im Stadtteil Erle. Auf etwas mehr als 4600 Quadratmetern (Nutzfläche ca. 2350 m2) sind zwei von vier Einheiten noch vermietet: Vor Ort ansässig sind die Johanniter mit ihrer Geschäftsstelle und die Europcar Autovermietung, ehemals befanden sich dort eine Autohandelsfiliale der Schnoelzer Gruppe und das Autocenter direkt. In Betrieb ist auch noch der Asia-Laden Shi Mei. Der angesetzte Verkehrswert beträgt 1.090.000 Euro.

Bei dem Millionen-Objekt, das am Freitag, 2. Dezember, 8.30 Uhr, im Amtsgerichtssaal 212, zwangsweise unter den Hammer kommt, handelt es sich um zwei mit einem Gewerbeobjekt bebaute Grundstücke an der Emscherstraße 12 und 14 im Stadtteil Erle – hier ein älteres Foto von der Örtlichkeit.

Verschieden große Eigentumswohnungen in der Zwangsversteigerung in Gelsenkirchen

Wer ein paar Nummern kleiner anfangen will mit den Investitionen in Betongold, der hat am Donnerstag, 1. Dezember, und Freitag, 9. Dezember, beim Gericht an der Bochumer Straße 79 die Gelegenheit dazu. Die Besitzerinnen und Besitzer werden dann für mehrere Eigentumswohnungen gesucht, deren Größe von ein bis zwei Zimmern bis hin zu drei bis vier Zimmern variiert.

Der niedrigste Verkehrswert wurde mit 23.000 Euro für eine Zweizimmer-Wohnung an der Ecke Grillostraße 123-125/Herzogstraße 29 im Stadtteil Schalke angegeben. Aufgeteilt ist sie in Wohnküche, Diele, Bad und WC. Die Wohnung ist bewohnt, soll aber leergezogen werden. Es sind – was das äußere Erscheinungsbild nicht hergibt – erhebliche Baumängel vorhanden. Um zehn Uhr beginnt am Freitag, 9. Dezember, die Versteigerung der 44 Quadratmeter-Immobilie.

Zwei Stunden später bekommt an Ort und Stelle der oder die Meistbietende eine mit 46 Quadratmetern ähnlich große Wohnung (Diele, Bad, Abstellraum, Wohnküche, Kochnische und Schlafzimmer) in einem Mehrfamilienhaus an der Dresdner Straße 28/Liboriusstraße 112. Die Baumängel sind hier nicht ganz so ausgeprägt und Instandhaltungsmaßnahmen gab es, die aber liegen länger zurück. Aufgerufen werden für dieses Objekt als Startpreis 27.000 Euro.

Mindestens 38.000 Euro respektive 73.000 Euro muss investieren, wer die Drei- beziehungsweise Vierzimmerwohnung an der Flöttestraße 2 (Wohnküche, 1 Duschbad, 1 Wannenbad, Flur, kein Balkon, Kellerraum) im Stadtteil Buer oder an der Paulinenstraße 4 (Diele, Wohn- und Esszimmer, Küche, Bad, Hauswirtschafts-/Heizungsraum, Schlafzimmer, Kinderzimmer) in Schalke sein Eigen nennen möchte.

Die Dachgeschosswohnung in Buer umfasst 68 Quadratmeter, zu ihr gehört auch eine Garage, die Versteigerung beginnt am Donnerstag, 1. Dezember, um 10 Uhr. Was Bietende wissen müssen: Möglicherweise wurde Baumaterial verbaut, das als gesundheitsschädlich eingestuft werden könnte.

Auch in Schalke befinden sich die potenziell eigenen vier Wände unter dem Dach, mit 99 Quadratmetern ist diese Immobilie aber deutlich größer. Hier ist zu beachten, dass zum Zeitpunkt der Werterhebung die Heizungsanlage defekt war und zu ersetzen ist. Der Bietwettbewerb startet am Freitag, 9. Dezember, um 8.30 Uhr.

Doppelhaushälfte mit Anbau und Taubenschlag in Gelsenkirchen-Buer zu ersteigern

Fünfstellig werden die Mindestgebote für ein bebautes Grundstück mit einer Doppelhaushälfte nebst Anbau an der Cäcilienstraße 54a im Stadtteil Resse und für zwei zusammengelegte Eigentumswohnungen an der Skagerrakstraße 55 in Hüllen.

Letztere umfasst 115 Quadratmeter im Dachgeschoss, aufgeteilt jeweils in drei Räume mit einem Flur, es gibt allerdings nur eine Küche und ein Bad. Gegebenenfalls muss hier zurückgebaut werden. Dafür wird ein guter baulicher Zustand bescheinigt. Startpreis am Freitag, 16. Dezember, 8.30 Uhr: 135.000 Euro.

Die Doppelhaushälfte steht auf einem 686 m2 großen Grundstück. Das Haus ist zweigeschossig und hat ein nicht ausgebautes Dachgeschoss sowie einen eingeschossigen Anbau (143 m2). Es ist teilunterkellert und verfügt über eine Fertiggarage sowie über ein Gartenhaus und als Besonderheit – über zwei Taubenschläge. Im Anbau befindet sich eine Wohnung (84 m2) mit Gartenzugang, im Dach eine Wohnung mit 59 m2 Fläche. Manko: Der Garten ist stark verwildert, die Taubenschläge müssen abgerissen werden. Der Wettstreit um den Zuschlag für dieses Objekt beginnt am Freitag, 2. Dezember, um 10 Uhr. Aufgerufen werden anfangs 288.000 Euro.

