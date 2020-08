IHK Nord Westfalen: Unternehmen stellen mehr Förderanträge

Gelsenkirchen. Unternehmen schütteln Corona-Lockdown langsam ab. 2019 flossen 4,2 Millionen Euro Fördermittel in vier Gelsenkirchener Projekte.

Nach dem Corona-Lockdown berappeln sich die Unternehmen in Gelsenkirchen und am Standort Emscher-Lippe so langsam wieder – das stellt zumindest die Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord-Westfalen in Bezug auf Investitionsprojekte fest, die durch das Regionale Wirtschaftsförderungsprogramm (RWP) gefördert werden.

„Wir hatten eine spürbare Pause, aber jetzt kommen Anträge wieder wie gewohnt“, sagt Jochen Grütters, der Leiter des Standorts Emscher-Lippe mit Sitz in Gelsenkirchen ist. Antragsberechtigt sind Unternehmen aus Industrie, Handwerk, besonderen Dienstleistungen und Tourismus, die überwiegend überregional agieren. Diese können Fördermittel aus dem RWP für eigene Projekte über die NRW.Bank beantragen.

2019 vier Projekte in Gelsenkirchen mit 95,2 Millionen Euro Investitionsvolumen

Das taten die Unternehmen der Region 2019 in 24 Fällen, investierten 118 Millionen Euro und bekamen aus dem Fördertopf 10 Millionen Euro an Zuschüssen. Alleine 91 Millionen Euro eigenes Kapital bzw. 4,2 Millionen Euro Zuschüsse flossen in vier Gelsenkirchener Projekte. Auch für dieses und die folgenden beiden Jahre stehen Mittel bereit, um bis 2022 in der Region 260 neue Arbeitsplätze zu schaffen und gleichzeitig 290 bestehende Arbeitsplätze zu sichern.

Den Großteil der Investitionssumme müsse das Unternehmen selber stemmen, betont Jochen Grütters, allerdings können im Einzelfall die Zuschüsse bis zu 30 Prozent betragen. Grade jetzt empfiehlt der Standortleiter deshalb, das RWP anzuzapfen. Besondere Unterstützung erhalten laut IHK-Mitteilung kleine und mittlere Unternehmen, zu den Voraussetzungen sagt Grütters unter anderem: „Gefördert wird nur dann, wenn die Gesamtfinanzierung gesichert ist.“

Weitere Informationen zum Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramm finden Sie auf www.ihk-nordwestfalen.de.