IHK: Anmeldung zur virtuellen Ausbildungsmesse startet

Ab sofort können sich Unternehmen für die virtuelle Ausbildungsmesse „AzuBeYou“ der sechs IHKs im Ruhrgebiet bewerben. Die Anmeldung ist bis zum 16. April möglich, die Messe selbst findet am 8. und 9. Juni online statt. Etwa 20 IHK-Mitgliedsunternehmen aus der Emscher-Lippe-Region haben die Möglichkeit, dabei zu sein.

Nachwuchs tritt per Live- oder Videochat mit Unternehmen in Kontakt

Ziel ist es, dass sich Firmen in Zeiten von Kontaktbeschränkungen potenziellen Auszubildenden vorstellen können. Der Nachwuchs kann die Unternehmen auf der Messe virtuell per Computer, Tablet oder Smartphone kennenlernen. Über Live- oder Videochat kommen die Ausbildungsplatzsuchenden mit Verantwortlichen in Kontakt, informieren sich anhand von Unternehmensvideos oder laden direkt ihre Bewerbungsunterlagen hoch.

Im Herbst 2020 fand bereits eine solche Online-Veranstaltung statt. Mit Erfolg. 1600 Personen strömten dabei in die digitalen Messehallen. „Betriebe und Teilnehmende profitieren vom geringen logistischen Aufwand: die Messeteilnahme kann im Home-Office ebenso wie vom Büro aus oder eben vom Klassenzimmer aus und genauso während des Homeschoolings erfolgen“, sagte Carsten Taudt von der IHK Nord Westfalen.

Unternehmen können sich unter der Website „www.azubeyou.de“ anmelden.