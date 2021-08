An der Unfallstelle in Buer wurde der 30 Jahre alte Gelsenkirchener nach dem Sturz medizinisch betreut.

Polizei sucht Zeugen Hydrantendeckel fehlt: Kradfahrer bei Sturz in Buer verletzt

Gelsenkirchen-Buer. Schwer verletzt wurde ein 30-jähriger Gelsenkirchener. Die Polizei glaubt, dass der Kleinkradfahrer stürzte, weil in der Straße ein Loch klaffte.

„Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr“ ermittelt die Gelsenkirchener Polizei nach einem Unfall am Freitag, bei dem ein Kleinkraftrad-Fahrer stürzte. Der Mann kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Auf der Adenauerallee in Höhe der Seestraße kam der 30 Jahre alte Gelsenkirchener Freitag (6.08) um 17.26 Uhr zu Fall. An der Unfallstelle fehlte ein Hydrantendeckel. Die Polizei geht davon aus, das der Kradfahrer „durch das so entstandene Loch zu Fall kam“. Passanten und Feuerwehrleute kümmerten sich um den Verletzten, Polizeibeamte sperrten während der Unfallaufnahme den Gefahrenbereich.

Der 30-Jährige wurde schließlich zur stationären Behandlung in eine Krankenhaus transportiert. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem fehlenden Eisendeckel machen können oder beobachtet haben, wie er entfernt wurde. Hinweise an das Verkehrskommissariat unter 0209 365 6243 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

